無骨で実用的なデザインと装備の特徴とは？

近年、本格オフロードSUVの人気が高まりつつあるなか、長い歴史と実績を持つトヨタの「ランドクルーザー」シリーズは、常に話題の中心にある存在です。

SNSでは新型モデルの情報や注文状況、納車までの期間などが話題になることも多く、関心の高さがうかがえます。

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ランドクルーザーは世界中の過酷な地域で使用されてきた実績を持ち、「壊れにくく信頼できるオフロード車」という評価を長年築いてきました。

砂漠や山岳地帯、極寒の地域など、普通のクルマでは走行が難しい環境でも活躍してきた歴史があり、その信頼性がブランド価値を高めています。

さらに2025年10月には、新型モデルとなる「ランドクルーザーFJ」が世界初公開されました。

日本での発売は2026年と発表されており、往年の人気モデル「FJクルーザー」を思わせる個性的なデザインが注目を集めています。

現在、ランドクルーザーのラインナップは「300」「250」「70」という3つの系統で構成されています。

それぞれ高い耐久性と優れた走破性能を備えていますが、価格帯は決して安いものではありません。しかし、その中でも比較的手が届きやすいモデルとして人気を集めているのが「70シリーズ」です。

この70シリーズの歴史は非常に長く、初めて登場したのは1984年のことです。基本的な構造を大きく変えることなく改良を重ねながら、世界各地で長年販売され続けてきました。

耐久性や信頼性を重視した設計は多くのユーザーから高く評価され、世界中で支持されてきたモデルでもあります。

日本では2004年に一度販売が終了しましたが、その後も復活を望む声が多く寄せられていました。

そうした声に応える形で2014年には1年間の期間限定モデルとして再販売が実現します。そして2023年には約9年ぶりに国内で正式販売が再開され、さらに限定ではない標準ラインナップとなったことで、大きな話題となりました。長く待ち続けていたファンにとっては、まさに待望の復活だったといえるでしょう。

デザイン面では、現代のSUVと比べるとかなりクラシックな印象を受けます。直線的で角ばったボディラインが特徴で、装飾よりも実用性を重視した無骨な雰囲気が強く残されています。

丸型ヘッドライトや存在感のある16インチホイールなど、初代モデルを思わせる要素も多く、昔ながらのランドクルーザーらしさが感じられるスタイルです。

ボディカラーはベージュ、スーパーホワイトII、アティチュードブラックマイカの3色のみとシンプルな構成です。

派手なカラーバリエーションではなく、実用車としての性格を意識した落ち着いた色が用意されています。

内装も外観と同様にシンプルな作りとなっており、豪華さよりも使いやすさが重視されています。

乗車定員は5名で、最近のSUVで増えている3列シートは採用されていません。その代わり室内空間には余裕があり、荷物を多く積みたいユーザーにも使いやすい設計となっています。

荷室のバックドアは観音開き式となっており、左右に分かれて開く構造です。しかも左右のサイズが異なっているため、片側だけを開けて荷物を出し入れすることも可能です。狭い場所での使い勝手を考えた工夫といえるでしょう。

装備面では、空調はマニュアル式が採用されていますが、後席には独立したヒーターコントロールが用意されています。

また安全装備としては、衝突被害軽減ブレーキなどを含む「トヨタセーフティセンス」が標準搭載されています。

ただしクルーズコントロールは一定速度を維持する定速式のみで、前車との距離を自動で調整するACCは装備されていません。

オフロード性能については非常に充実しています。電動デフロックやアクティブトラクションコントロール、ダウンヒルアシストコントロール、ヒルスタートアシストコントロールなど、悪路走行をサポートする機能が多数採用されています。

これらの装備によって、滑りやすい路面や急な坂道でも安定した走行が可能になっています。

エンジンには2.8リッター4気筒ディーゼルターボが搭載されており、最高出力204ps、最大トルク500Nmという力強い性能を発揮します。

トランスミッションは6速ATで、駆動方式にはパートタイム4WDが採用されています。この組み合わせによって、高い牽引力と安定した走破性を実現しています。

価格（消費税込み）は480万円となっています。ランドクルーザー250が520万円（GX）から735万円（ZX）、ランドクルーザー300が525万2500円（GX）から813万6700円（GR SPORT、ディーゼル車）という価格帯であることを考えると、70シリーズが比較的購入しやすい位置にあることが分かります。最上級モデルとは330万円以上の差があり、本格オフローダーとしては非常に魅力的な存在です。

こうした特徴から、ランドクルーザー70には多くのファンが存在しています。ネット上でもさまざまな意見が見られ、「やっぱりランクルは70の無骨さが一番かっこいい」という声や、「最新SUVよりもシンプルで長く乗れそうなのが魅力」というコメントが寄せられています。

また、「480万円で本格ランクルが買えるならむしろ安いと思う」という意見もあり、価格に対する評価も少なくありません。

さらに、「電子装備が少ないからこそ信頼できる気がする」「世界中で使われている理由が分かるクルマ」「このデザインがずっと変わらないのがいい」「復活を待っていた人が多いのも納得」「今の時代にこういうクルマが残っているのは嬉しい」といった声も見られ、長年にわたって愛され続けている理由が感じられます。