早川みゆき（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。短パン黒コーデの“生脚”ショットを公開した。

「最近あったかくなってきて嬉しい 公園で運動したよ〜」とつづり、黒のジャージー、Tシャツ、短パン姿のショットをアップした。

ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「japanesegirls」「レースクイーン」「rq」「レースアンバサダー」「美脚トレーニング」「ポニテ女子」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「春って感じ」「可愛い」「ほんまに綺麗だね スタイル良すぎです！」「きれぃ」「スッゴクカワイイ」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。