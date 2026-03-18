ロイヤルズとのオープン戦に先発

ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、アリゾナ州サプライズで行われたロイヤルズとのオープン戦に先発し、3回途中4四球で降板した。最速99.5マイル（約160.1キロ）だった。

初回は2021年新人王の先頭・インディアをカットボールで空振り三振。マルテを四球で歩かせたが、続くトーマスをスプリットで3球三振に。ロフティンを左飛に仕留めた。

2回は先頭・ロハスの二塁打で得点圏に走者を背負ったが、ドルーリーを中直、ニューマンを右飛、ディアスを一ゴロに打ち取った。3回はクロスをカットボールで空振り三振に。インディア、マルテ、トーマスと3者連続四球を与えたところで降板となった。

1年目の昨季は5月に右肩インピンジメント症候群で離脱し、10試合登板して1勝1敗、防御率4.46だった。ポストシーズンではブルペンの救世主となり、ワールドシリーズ制覇に貢献した。

オープン戦は2回2安打4失点だった3日（同4日）の敵地・ガーディアンズ戦以来の登板。試合前まで2試合に登板し、1勝0敗、防御率18.90だった。（Full-Count編集部）