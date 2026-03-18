将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月18日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で第6局の対局を開始した。シリーズ成績は藤井王将の2勝、永瀬九段の3勝。前局でカド番をひとつしのいだ藤井王将が追いつきフルセットに繋げるか、永瀬九段が待望のタイトル奪取を決めるのか。本局の先手番は藤井王将。

【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第6局（生中継中）

5連覇を目指す藤井王将に、2期連続で挑戦者となった永瀬九段が挑む注目のシリーズ。第3局までは互いに先手番で白星を飾っていたものの、第4局で永瀬九段が勝利して連勝。ここで均衡が崩れ、挑戦者が3勝1敗と絶対王者をカド番へと追い詰めた。しかし、第5局では藤井王将が卓越した受けの技術を見せつけ勝利。互いに一歩も譲らぬ激戦が繰り広げられている。

第6局の舞台は、将棋界の第三のホームとして2022年6月にオープンした名古屋市の「名古屋将棋対局場」。ミッドランドスクエアの25階に位置し、開けた視界から「天空の対局場」とも呼ばれている。主に順位戦の対局が行われているため、タイトル戦の開催は初。名実共に“頂上決戦”となる本局で白星を飾るのはどちらか。

決着か、フルセットへ持ち越しか。緊迫感あふれる本局のゆくえから目が離せない。持ち時間は各8時間の2日制。本局の先手番は藤井王将。

（ABEMA／将棋チャンネルより）