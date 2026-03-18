6000円で7時間“回り放題”のゴルフ場！本当は教えたくない良いコース

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本当は教えたくない6000円ぽっきりのパラダイス

住所は「茨城県筑西市ザ・ヒロサワ・シティ」と番地がない！「ザ・ヒロサワ・シティ」とは、筑波山の麓100万㎡のテーマパークで、ゴルフ場のほかに美術館や博物館、映画館、農園などがある。クラブハウスも立派できれいだが、スタートしたら1度も戻らず、休憩なしで54ホール回る猛者もいるとか

茨城県筑西市の下館ゴルフ俱楽部は、いい意味での珍コース。毎月、月・金曜日の「完全セルフデー」は、8時からのスタート以降、18時までに退館すれば“回り放題”。シャワー、ロッカー利用は17時半までなので17時までに上がるとしても、トップスタートなら7時間スループレーが可能。これで、スタート前の練習場、25球無料までついて税込6000円！

7月からは月曜が定休日になりますが、金曜の金額は500円安くなって5500円に。レストランはクローズなので、飲食は持ち込みで。途中でコースを抜け出し、外に食べに行って再び回るのもOKなんです。この値段だと「遠い山奥にある老朽化した河川敷のようなコース」と思うでしょうが、アクセスは1番近い高速道路のインターチェンジは北関東道の桜川筑西ICで、コースまで 12 km（クルマで約15分）。

料金内の２人乗り４バッグ積載カート。3人以上が乗れる5人乗りへの変更は、1組でプラス1000円

都内からの私は常磐道の谷和原ICで降りて下道を北上していきますが、ICからは40 km（約50分）、自宅からは渋滞しなければ1.5時間くらいで着く。地元・茨城県民だけでなく、東京、埼玉、栃木、千葉からでもアクセスは悪くないはずです。カートは、キャディバッグは4本積めるけど2人乗り、というのも珍しい。

私たちは必ず18ホール以上いくので、3人以上で来場するときは全員が乗れる5人乗りカートに変更してもらいます。林間コースですが、最大高低差３メートルの超フラットなのでビギナーでも女性でも回りやすい。日本アマチュアゴルファーズ選手権（旧パブ選）の予選会も開催されるので競技コースでもある。白ティーからの18ホールの全長は5963ヤードで、パー4は短め、パー5が長めですね。そして、なぜかいつも混んでいないので、ゆったりとプレーできるのも大きな魅力！

1番ホールがパー3なのも珍しいが、白ティーからだと125ヤード。スタートの1打目をショートアイアンで打てるのはむしろありがたい？

コースよし、値段よし、しかも回り放題！これからも混まないように本当は教えたくないんですが、こんなゴルフパラダイスがこれからも続くこと、ほかにも増えることを願って投稿します。

いかがでしたか？ ぜひ、下館ゴルフ俱楽部へ足を運んでみてください。

Penname 変・ホーガンさん

●38歳

●ゴルフ歴18年

●平均スコア90前後