【きょうから】スタバ、自分好みにカスタムできるフラペに“完熟白桃”が仲間入り
スターバックスは、カスタマイズ型フローズンフルーツドリンク「My フルーツ3 フラペチーノ」の新フレーバー『My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃』をきょう・18日から発売する。熟した白桃の甘さと香りを生かした新素材が加わり、フルーツを自由に組み合わせるカスタマイズ体験がさらに広がる。
【画像】話題の”アサイー”も！自分好みのフルーツドリンクが楽しめる
『My フルーツ3 フラペチーノ』は、“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、4つのパーツ（ブレンドフルーツ、ベース、カップインフルーツ、ホイップ）を自由に組み合わせることができるカスタマイズ型のドリンク。果実をそのまま凍らせて使ったベースによって、よりダイレクトに果物の風味を感じられる仕様となっている。好みに合わせたパーソナライズが可能で、「わたしだけのフラペチーノ」を実現するラインナップとして、2021年の登場以来支持を広げてきた。
今回登場する『完熟白桃』は、熟した白桃を凍らせてフルーツミックスベースとブレンドし、シャキッとした果肉ソースと組み合わせた一杯。ひと口ごとに白桃の果肉感と豊かな甘さが広がりながらも、後味はすっきりと軽やかに仕上げた。まずはそのまま白桃の風味を楽しみ、ブラックティーのベースと組み合わせれば、紅茶の香りとほどよい渋みが加わり、ピーチティーのような華やかな味わいも楽しめる。
また同商品に合わせ、ベースには新たに『フルーツミックス』が加わる。従来のミルク、ティーに加えてフルーツベースが選べるようになり、ブレンドするフルーツやカップインの素材によって味わいの印象が変化するなど、カスタマイズの幅がさらに広がる。
既存フレーバーとして『My フルーツ3 フラペチーノ ストロベリー』『My フルーツ3 フラペチーノ バナナマンゴー＆アサイーベリー』も販売中。フルーツを軸にした自由な組み合わせで、その日の気分に合わせた“自分だけ”のフローズンフルーツ体験を提案する。
■商品概要
『My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞776円 ＜店内＞790円
販売期間：2026年3月18日（水）〜
取り扱い店舗:全国のスターバックス34店舗
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『My フルーツ3 フラペチーノ』は、“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、4つのパーツ（ブレンドフルーツ、ベース、カップインフルーツ、ホイップ）を自由に組み合わせることができるカスタマイズ型のドリンク。果実をそのまま凍らせて使ったベースによって、よりダイレクトに果物の風味を感じられる仕様となっている。好みに合わせたパーソナライズが可能で、「わたしだけのフラペチーノ」を実現するラインナップとして、2021年の登場以来支持を広げてきた。
また同商品に合わせ、ベースには新たに『フルーツミックス』が加わる。従来のミルク、ティーに加えてフルーツベースが選べるようになり、ブレンドするフルーツやカップインの素材によって味わいの印象が変化するなど、カスタマイズの幅がさらに広がる。
既存フレーバーとして『My フルーツ3 フラペチーノ ストロベリー』『My フルーツ3 フラペチーノ バナナマンゴー＆アサイーベリー』も販売中。フルーツを軸にした自由な組み合わせで、その日の気分に合わせた“自分だけ”のフローズンフルーツ体験を提案する。
■商品概要
『My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞776円 ＜店内＞790円
販売期間：2026年3月18日（水）〜
取り扱い店舗:全国のスターバックス34店舗