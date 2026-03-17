「ナンバープレートにしたい」と思う千葉県の地名ランキング！ 2位「千葉市」を抑えた1位は？【2026年調査】
日増しに暖かくなり、新年度からの新生活に向けて愛車の買い替えやメンテナンスを検討する人も多いのではないでしょうか。新しい環境をともにするパートナーだからこそ、その顔立ちを左右する「地名」へのこだわりも一層強まるものです。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、千葉県の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う千葉県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「千葉県を代表する大都市名でかっこいいいからです」（60代男性／愛知県）
「県庁所在地だから」（40代男性／宮城県）
「千葉県で一番有名な市だからです」（20代男性／東京都）
▼回答者コメント
「ドラマの『木更津キャッツ』を思い出すのでしたいです」（50代女性／広島県）
「氣志團のイメージがありかっこいいため」（30代女性／広島県）
「シャコタンブギの時代には最低人気だったけど、結構人口が増えている地域だから」（50代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、千葉県の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う千葉県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：千葉市／37票2位にランクインしたのは、千葉市です。政令指定都市ならではの都会的な機能と、豊かな海辺の景色を併せ持つバランスのよい街です。県の中心地としての安定感やブランド力が、ナンバープレートとして掲げたいという声に繋がりました。
▼回答者コメント
「千葉県を代表する大都市名でかっこいいいからです」（60代男性／愛知県）
「県庁所在地だから」（40代男性／宮城県）
「千葉県で一番有名な市だからです」（20代男性／東京都）
1位：木更津市／40票1位に輝いたのは、木更津市でした。東京湾アクアラインや大型アウトレットパークのイメージが強く、近年は都会的なリゾート地としても注目されています。爽やかな海辺のドライブシーンを連想させる地名であることが、多くの支持を集めたポイントです。
▼回答者コメント
「ドラマの『木更津キャッツ』を思い出すのでしたいです」（50代女性／広島県）
「氣志團のイメージがありかっこいいため」（30代女性／広島県）
「シャコタンブギの時代には最低人気だったけど、結構人口が増えている地域だから」（50代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)