ドジャースに再合流

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退した。ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）にチームに合流。ファンを前に目撃された、変わらぬ人柄に熱い視線が注がれている。

大谷はキャンプを行うアリゾナ州グレンデールの球団施設で、チームに再合流。ドジャースファンの前に姿を見せるとサイン攻めに。ここで大谷は嫌な顔1つせず、誠実にファンサービス。自身のボブルヘッド人形を手に、ペンを走らせていた。

WBCでは4試合で6安打3本塁打7打点、打率.462と打線を牽引したが、チームは準々決勝でベネズエラに敗戦。大谷も自身のインスタグラムで「自分の不甲斐なさを痛感しています」と、責任を感じている様子だった。

ただ、大谷は変わらない。ファンサービスに快く応じる姿がネット上で脚光。人柄を窺わせた様子に、X上には「いつも通り子供達にサイン」「貴方の誠実さ、謙虚さ、素晴らしい…」「器が違うのよ〜」「やっぱり大谷翔平はスーパースターだ」といった声が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）