秋田生まれの新人グラドル、19歳の女子レスラーの最新グラビアも SPA！最新号
秋田出身のグラビアアイドル・秋田そなが、発売中の「週刊SPA！」（扶桑社）24日・31日合併号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場する。
【写真】表紙と巻頭は元乃木坂46美女！ 「週刊SPA！」最新号より
■表紙の人＆美女地図：相楽伊織
グラビアだけでなく俳優としても活躍中の相楽伊織。新生活が始まる春。彼女と過ごすお試し同棲を覗き見！
■グラビアン魂：秋田そな
地方出身タレントにとっての誉れ高い仕事の一つに観光大使がある。地元に貢献できる喜びはさぞや大きいと思うのだが、そもそも観光大使になるにはどうすればいいのか？ かくいうグラビアンも、意外な理由で観光大使になったことがあるらしいのだが…。
■推し撮：山岡聖怜
プロレスラーの山岡聖怜が燃えたぎるパッションを封印!? まだ19歳。少し背伸びして露天風呂デートに挑戦！
■美女地図：野村るな
“超Z代スタイル”でグラビア界を邁進する野村るな。秘書検定3級を持つ彼女が「秘書を目指す女のコの日常」をテーマに透き通るようなボディを見せる。
【写真】表紙と巻頭は元乃木坂46美女！ 「週刊SPA！」最新号より
■表紙の人＆美女地図：相楽伊織
グラビアだけでなく俳優としても活躍中の相楽伊織。新生活が始まる春。彼女と過ごすお試し同棲を覗き見！
■グラビアン魂：秋田そな
地方出身タレントにとっての誉れ高い仕事の一つに観光大使がある。地元に貢献できる喜びはさぞや大きいと思うのだが、そもそも観光大使になるにはどうすればいいのか？ かくいうグラビアンも、意外な理由で観光大使になったことがあるらしいのだが…。
■推し撮：山岡聖怜
プロレスラーの山岡聖怜が燃えたぎるパッションを封印!? まだ19歳。少し背伸びして露天風呂デートに挑戦！
■美女地図：野村るな
“超Z代スタイル”でグラビア界を邁進する野村るな。秘書検定3級を持つ彼女が「秘書を目指す女のコの日常」をテーマに透き通るようなボディを見せる。