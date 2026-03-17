豊嶋花×山中柔太朗『黒崎さんの一途な愛がとまらない』クランクアップ 第11話では黒崎さんの弟が暴走
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜 深0：24 ※17日は深0：34）の第11話が、きょう17日深夜に放送される。それに先立って、クランクアップ写真、同話のあらすじ、場面写真が公開された。
【場面写真】ギュッと抱きしめる山中柔太朗
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進の愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
小春にフラれた唯央（大西利空）は、やけを起こして大暴走。小春に、黒崎さんを憎む弟・唯央が襲い掛かる。唯央がおにぎり屋さんでアルバイトを始めたのも、小春に優しくしていたのも全部、兄の黒崎さんから大事なものを奪い、傷つけ不幸にするためだった。唯央は「でもフラれたし、奪えないなら、もういいや」と強引に迫る。
絶体絶命の小春は「じゃあ、私が見てきた唯央さんは全部ウソだったんですか？」と問いかける。バイトも家庭教師も一生懸命やってくれた唯央のことを、悪い人だとはどうしても思えない小春。「唯央さんが何て言おうと、私は唯央さんが優しい人だって信じます！」という小春のまっすぐな思いは唯央に届くのか。
なぜ唯央は黒崎さんを憎むのか、兄弟の過去に一体何があったのか。すべての謎が明らかになる。そして、黒崎さんがプロポーズを撤回し、まさかの破局の危機に。ピュアな2人の恋に最大の試練がやってくる。
【場面写真】ギュッと抱きしめる山中柔太朗
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進の愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
絶体絶命の小春は「じゃあ、私が見てきた唯央さんは全部ウソだったんですか？」と問いかける。バイトも家庭教師も一生懸命やってくれた唯央のことを、悪い人だとはどうしても思えない小春。「唯央さんが何て言おうと、私は唯央さんが優しい人だって信じます！」という小春のまっすぐな思いは唯央に届くのか。
なぜ唯央は黒崎さんを憎むのか、兄弟の過去に一体何があったのか。すべての謎が明らかになる。そして、黒崎さんがプロポーズを撤回し、まさかの破局の危機に。ピュアな2人の恋に最大の試練がやってくる。