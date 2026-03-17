「足を引きずる様子が明らか」負傷鈴木誠也の“最新情報”にファン注目「まじか…」「何が起こっているの？」心配の声続々　WBC準々決勝で右ひざを負傷

鈴木は盗塁で右ひざを負傷した(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した鈴木誠也の状態が心配されている。

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鈴木は現地3月14日に行われたベネズエラとの準々決勝で右ひざを負傷。途中交代となり、そのまま試合は終了していた。

前回大会は故障で合流できなかった鈴木は今大会、同級生の大谷翔平とのタッグも注目された。

東京ドームで行われた1次ラウンドでは2本塁打、5打点と大暴れ。

14日のベネズエラ戦では「3番・中堅」で先発。初回に二塁に盗塁を試みた際に右ひざを負傷していた。

試合後は右脚を引きずるように引き上げる姿も報じられていた。

そして悔しい敗戦から2日。鈴木の最新情報が入ってきた。