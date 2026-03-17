『オモウマい店』創業50年の食事処、作り方“撮影NG”のカレー 店主の息子絶賛「オムドラカレー」1485円
きょう17日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)に、「一カ団欒（いっかだんらん／※カ＝口偏に加） 来た人みんーな オモイヤルファミリー」が登場する。
【オモウマ写真】50年変わらない味…時間をかけて作るホルモン煮込み定食
熊本・熊本市で創業50年、家族3人で営んでいる食事処。店に入ってきた客に「おかえり〜」とあいさつするフレンドリーな雰囲気が特徴。メニューは60種類以上と豊富で、定食には日替わりで小鉢が付く。ある日の小鉢は煮物4点盛り、ホウレンソウのおひたし、白菜の漬物で、すべてが手作り。「副菜の数やばいな」と客も驚く。
名物は、50年変わらない味という豚ホルモン煮込み。1時間弱下ゆでしたあと、熊本味噌である「四季の香り」とにんにく味噌しょうゆを加えて約40分煮込み、さらに一晩寝かせて完成。日替わり小鉢が付く“ホルモン煮込み定食”は780円（ランチ価格）。チェダーチーズとシュレッドチーズで鶏ササミをはさみ揚げにする“ササミチーズカツ定食”（968円※ランチ価格）、自家製タルタルソースがのった“チキン南蛮定食”（968円※ランチ価格）も人気となっている。
店主の息子のイチオシは、国産豚肩ロースを使った“しょうが焼定食”（968円※ランチ価格）。このほか、カキ、アサリ、イカなど魚介も多く入った“海鮮ちゃんぽん”（990円）や、シャケの切り身を炒めた“シャケねぎ焼飯”（780円※ランチ価格）など、近所の学校に通う学生も満足するボリュームだ。
店ならではの味なのが、牛テール、タマネギ、ニンジン、果物などを4日間かけて煮込むカレー。「秘密っていうか、人に教えることやない」と、作り方の撮影はNG。カレー粉で炒めたお米に薄焼き卵をのせ、さらにカレーをかける“オムドラカレー”（1485円）は、その中でも息子が絶賛する一品。
店主は「ロバート」、店主の妻は「キャサリン」、息子は「ロビン」と海外の名で呼び合っているが、もともとは25年前にお客さんが付けてくれたもの。現在では、孫もその名で呼ぶほどなじんでいる。店主は「いい加減なものは出さない」と料理にこだわり、妻は「来たらみんなファミリー」と居心地の良さを大切にする。
【オモウマ写真】50年変わらない味…時間をかけて作るホルモン煮込み定食
熊本・熊本市で創業50年、家族3人で営んでいる食事処。店に入ってきた客に「おかえり〜」とあいさつするフレンドリーな雰囲気が特徴。メニューは60種類以上と豊富で、定食には日替わりで小鉢が付く。ある日の小鉢は煮物4点盛り、ホウレンソウのおひたし、白菜の漬物で、すべてが手作り。「副菜の数やばいな」と客も驚く。
店主の息子のイチオシは、国産豚肩ロースを使った“しょうが焼定食”（968円※ランチ価格）。このほか、カキ、アサリ、イカなど魚介も多く入った“海鮮ちゃんぽん”（990円）や、シャケの切り身を炒めた“シャケねぎ焼飯”（780円※ランチ価格）など、近所の学校に通う学生も満足するボリュームだ。
店ならではの味なのが、牛テール、タマネギ、ニンジン、果物などを4日間かけて煮込むカレー。「秘密っていうか、人に教えることやない」と、作り方の撮影はNG。カレー粉で炒めたお米に薄焼き卵をのせ、さらにカレーをかける“オムドラカレー”（1485円）は、その中でも息子が絶賛する一品。
店主は「ロバート」、店主の妻は「キャサリン」、息子は「ロビン」と海外の名で呼び合っているが、もともとは25年前にお客さんが付けてくれたもの。現在では、孫もその名で呼ぶほどなじんでいる。店主は「いい加減なものは出さない」と料理にこだわり、妻は「来たらみんなファミリー」と居心地の良さを大切にする。