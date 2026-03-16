ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が、16日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。これまで男性との交際経験がないと告白した。

高橋さんはフィギュアスケートに打ち込みながら、高校は進学校として有名な渋谷教育学園幕張高に進学。その後、慶応大へと進んだ。

文武両道を体現したが、フィギュアスケート、勉強に青春を捧げたため、「生まれてから一度も彼氏がいない」と告白。スタジオからは驚きの声があがった。

共演者からペア競技のパートナーと恋愛関係にならないのかと問われるも「もちろんそういう形もありますけど、恋愛以上の絆ですよね。他のペアの女の子に優しくしてるのを見ると嫉妬したりもあるんですけど、恋とは違うんですよ。ドキドキとはまた違った感じ」と説明した。

タレント活動でも多忙を極める高橋さんだが、「収録でカメラマンさんが私を追って撮ってくれて、ニコッと笑ってくれたり、収録の合間に水をくれたりすると、それだけでドキドキしちゃう」と明かした。さらに、「本当に恋愛したいし、適当な恋愛ならしたくない」と恋への憧れも口にしていた。