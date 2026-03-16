ALPHA DRIVE ONE、日本の音楽番組初登場 ワイプに反響も「ワイプに感動」「日本の地上波にALD1が！」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が16日、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に生出演。日本の音楽番組に初めて出演した。
【写真】ショーケースを満喫するALD1
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム『EUPHORIA』で韓国デビューした。
ALPHA DRIVE ONEは「FREAK ALARM」を披露。疾走感あふれるパフォーマンスを披露した。
また、パフォーマンス前には、ワイプに映る場面も。視聴者からは「ワイプに映るALD1に感動」「ワイプにうつるサンウォンさん顔良すぎ」「サンウォンさまワイプきたー」「日本の地上波にALD1が！」「透明感すごい」「日本デビューしてね！」「顔が良すぎる」といった声が寄せられている。
【出演アーティスト・楽曲一覧】※50音順
ALPHA DRIVE ONE「FREAK ALARM」
大森元貴「0.2mm」「French」
櫻坂46「The growing up train」
THE JET BOY BANGERZ「HEAD UP introduced by Zeebra」
SixTONES「一秒」「Rebellion」
Snow Man「オドロウゼ！」
BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」
ゆず「心音」「友 〜旅立ちの時〜」
緑黄色社会「風に乗る」
レミオロメン「3月9日」
【写真】ショーケースを満喫するALD1
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム『EUPHORIA』で韓国デビューした。
また、パフォーマンス前には、ワイプに映る場面も。視聴者からは「ワイプに映るALD1に感動」「ワイプにうつるサンウォンさん顔良すぎ」「サンウォンさまワイプきたー」「日本の地上波にALD1が！」「透明感すごい」「日本デビューしてね！」「顔が良すぎる」といった声が寄せられている。
【出演アーティスト・楽曲一覧】※50音順
ALPHA DRIVE ONE「FREAK ALARM」
大森元貴「0.2mm」「French」
櫻坂46「The growing up train」
THE JET BOY BANGERZ「HEAD UP introduced by Zeebra」
SixTONES「一秒」「Rebellion」
Snow Man「オドロウゼ！」
BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」
ゆず「心音」「友 〜旅立ちの時〜」
緑黄色社会「風に乗る」
レミオロメン「3月9日」