3月15日、ラジオ番組『爆笑問題の日曜サンデー』（TBSラジオ）が公式Xを更新。同局の山本恵里伽アナウンサーが番組を卒業するとして、4月からは篠原梨菜アナウンサーがアシスタントを担当することを公表した。

篠原アナは、2019年に入社。まだまだ若手の女性アナウンサーだ。学生時代にはお天気キャスターを経験したキャリアとアナウンス力で注目されており、現在も『THE TIME,』（TBS系）内の名物コーナー「早朝グルメ」のリポーターなどで活躍している。そんな彼女の抜擢に「がんばれ！」「楽しみ」と期待の声も続々と届いているのだが……。一方で心配されるのが、彼女の体調だ。Xでは、こんな声が投稿されている。

《篠原さん忙しすぎじゃない？過労で倒れてしまうよ。》

《シノリナが日曜固定になるとスポーツ系の仕事ができなくなる》

実は、現在担当中の「早朝グルメ」も、かなりの過酷なロケの日々を送っている篠原アナ。それに加えて日曜レギュラーの番組は、相当な多忙が予想されるという。

「同コーナーは、早朝に営業していたり、営業開始に向けて準備中の飲食店などを訪問し、その店の一品を実食する企画。朝からガツガツと食事をしていく様が豪快で、体当たりな姿勢が視聴者の支持を集めるようになっています。出演当初は月曜日から金曜日まで担当していた彼女ですが、担当番組も増えたことで、2025年春からは月曜日から水曜日に減り、2026年2月は体調不良なども相まって、数回の登場にとどまりました。これに加えて4月から『日曜サンデー』も任されると発表されたため、視聴者からは心配の声があがったのでしょう」（芸能記者）

さらに、近年、女性アナウンサーが体調不良でダウンし番組を休むことが増えていることもある。

「アナウンサーは、早朝や深夜の仕事も多く、生活リズムを整えるのが大変です。2025年1月には松岡朱里アナが『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）を体調不良で欠席。さらに、理由の説明はありませんでしたが、この3月にもお休みが発表されています。

2025年2月には原田葵アナが『ぽかぽか』（フジテレビ系）放送中に体調不良で途中退席しています。篠原アナと同じTBSでは、12月には宇賀神メグアナが『THE TIME,』を体調不良で欠席したばかり。

なかでも常に話題になるのが、篠原アナの先輩でもある2009年入社の江藤愛アナウンサーです。2025 年9月には情報番組『ひるおび』（TBS系）を欠席。『世界陸上』のキャスターを連日勤め上げたため、翌日までお休みすると、自身のXで告知していました。連日の放送に出ずっぱりだったうえ、月・火・水は『ひるおび』、木・金は『THE TIME,』に出演と、ただでさえ多忙な中にイベント的な仕事が局所的に入り込み、連勤が続いていたのです。

篠原アナに関していえば、現在はいろいろなジャンルで経験を積んだことで、『THE TIME,』のほかにも『報道1930』や駅伝中継やスポーツ中継など多岐にわたるようになっています。特にスポーツ中継では、日曜日に試合が行われることも多いため、そちらの仕事は断念せざるを得なさそうな状況に。他の業務に支障をきたすことも考えられ、心配の種は尽きません」（同前）

くれぐれも体調管理には気を付けて……。