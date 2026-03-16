【特集】「学園アイドルマスター」初星学園3rd Singleリリース記念キャスト連続インタビュー：第2回目 川村玲奈（篠澤 広役）

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「学園アイドルマスター」（以下、「学マス」）が2026年5月でゲームサービス開始から2周年を迎え、この1月からは親愛度コミュ「#STEP3」で登場した新ソロ曲が3rdシングルとして順次リリースされている。リスアニ！では「学マス」2周年と3rdシングルリリースを記念したキャストインタビューを実施。新たな楽曲を中心にキャスト自身の成長も深堀りしていく。今回は「光景」に続き長谷川白紙が手掛けた「サンフェーデッド」を歌う、篠澤 広役の川村玲奈に話を聞いた。

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INTERVIEW & TEXT BY 千葉研一

たくさん褒めていただき、声優を続けていて本当に良かった



――「学マス」がサービス開始してからまもなく2周年を迎えます。広に関してはソロ曲も含めて挑戦の連続だったと思いますが、この2年間をどう感じていますか？

川村玲奈 もう2年経つんだ、という驚きが大きいです。2年間でたくさんの楽曲やアイドルたちのストーリー（コミュ）、新たな仲間も増えました。色々なライブもあり、本当に多くのことを経験させていただけた2年間だったなと思います。そして、キャストへの愛がもっともっと大きくなりました。みんなに会うたびに「あ〜、大好きだ〜！」と思います（笑）。本当に学校のように楽しく過ごしています。

――ご自身の成長についてはいかがですか？

川村 セリフ収録でも歌収録でもライブのパフォーマンスでも、できることが増えている気がするので、成長はしているのかなと思います。

――前回のインタビュー時点では、曲をいただいた時に驚きや戸惑いを感じていたとのことでしたが、当時に比べてスッと入ってくるようになりましたか？

川村 いえ、今も毎回いただくたびに驚きますし、「これ……できるのかな？」となっています。

――この2年間の中で、ライブでも楽曲でも自身の成長にとって特に大きかったと感じるものを挙げるなら、どれでしょうか？

川村 具体的なものとは違うかもしれませんが、私は元々自分の声や歌声に自信を持てないタイプだったので、何よりも広ちゃんに出会えたことが大きいです。この2年間でプロデューサーさんにたくさん褒めていただけて、声優を続けていて本当に良かったなって。広ちゃんを通して曲を出すたび、ライブをするたびに思っています。曲でいえば「光景」がやっぱり大きいです。前回のインタビューでお話ししたように、合格の連絡があった数日後に「光景」の資料をいただいたんです。本収録するまでに何回もレッスンさせていただきましたが、そのたびに「いや、これ私の歌声では広ちゃんの良さが出ない」と落ち込んでばかりでした。

――まだまだ経験の浅い新人に対して「光景」を1曲目として渡すのは、まさに“意識をどんどん克服できていったので、「光景」は私にとって大切な楽曲です。

――ダンスは「趣味として家で勝手に踊っていた程度」だったと話していましたが、ダンスパフォーマンスもライブを重ねるごとに成長をすごく感じます。何か意識したことはあるのでしょうか？

川村 初期の頃に苦戦した部分の1つが、動きが小さくなってしまうことなんです。もっと大きく、ダンスも遠くまで届けることを意識してやってみてとずっと言われていて。とにかく大きく踊ろうと思っていました。そのために体も鍛えましたし、そう言ってもらえてすごく嬉しいです。

――まさにその言葉どおり、1stライブ“学園アイドルマスター The 1st Period Harmony Star”では、“学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演-”と比べて格段にダンスが大きくなっているのが印象的でした。

川村 ダンスの先生にも1stライブが終わった時に、動きがすごく大きくなったと褒めていただけたので、そこは自分でも成長したところかなと思います。

これまでよりも“素”の篠澤 広を意識した「サンフェーデッド」

――そして、「#STEP3」の楽曲として登場したのが、3rdシングル表題曲である「サンフェーデッド」です。「光景」に続いて長谷川白紙さんが作詞・作曲・編曲をされていますが、楽曲をいただいた時はいかがでしたか？

川村 また難しい楽曲がきたな……とは思いました。でも、歌詞も含めて「光景」よりも素に近い広ちゃんの楽曲なのかなって、受け取った時に感じたんです。それもあって「光景」の時よりもあまり難しく考えずに、肩の力を抜いて本収録に臨むことができました。

――今回も長谷川白紙さんがレコーディングに来てくださったそうで。

川村 はい。「光景」の時は感動して泣いていたそうですが、今回はずっとニコニコして楽しそうに収録を聴いてくださっていたのが印象的でした。

――曲のジャンルはあえて言うならオルタナティブロックになるのかなと思いますが、こういった曲調に馴染みはあったのでしょうか？

川村 馴染みがあったわけではないですが、ロック系の音楽を聴くのは好きなので、初見からすごく好きな曲調だと思いました。それに、平成の夕方のアニメで、エンディングに流れていそうだなと、ちょっと懐かしくなりましたね。

――歌詞でもメロディでも、難しかったところなど印象に残っているフレーズやディレクションを教えてください。

川村 表現方法の話になるのですが、冒頭の“あ 日焼け止め 塗らないままでいたな”のところは、「楽しすぎて、色々やるのを忘れて外に出ちゃった」みたいな雰囲気をのせて歌ってくださいと言われて……。他にも“安心して 僕は帰らない”のところは「1対1で語りかけている感じ」とか、広ちゃんのレコーディングではそういう細々したディレクションがたくさんあるんです。そこが難しかったですね。

――佐藤大地さんが生配信（学園アイドルマスター 「初星学園HR STEP3 篠澤 広」）で「音が全部歪んでいる」と話していたように、使っている音が独特ですから、音程やリズムが取りにくそうだと感じたのですが、それ以上に表現が難しかったのですね。

川村 そうですね。もちろん、最初は音が取りにくかったですけど、広ちゃんの楽曲は難しく考えたら歌えないと思っているので、クリック（テンポを刻む音）は聴かずに、そのままの状態で難しく考えすぎずに収録しました。

――感覚でいったと？

川村 はい。私は元々感覚でやってしまうタイプの人間で、余計なことを考えると逆にリズムが取れなくなるんです。広ちゃんの曲は毎回クリックを聴かずに歌っています。

――なるほど。他に広として歌う際に意識していることはありますか？

川村 表現をしっかり乗せたくなるけど、乗せすぎずに熱を内側に込めることです。込めるところは込めて、引くところは引く、そこの差を意識して表現しています。広ちゃんはほかの子に比べると表に感情を出しすぎず、抑えたなかで感情を入れていかなきゃいけないのが本当に難しいです。

――「STEP3」の楽曲はそれぞれの成長が垣間見えるものも多いですが、広の成長についてはどのように表現したのでしょうか？

川村 他の子はしっかりと成長が歌詞に乗っていたり、心の葛藤が描かれていたりするかと思います。でも、広って歌詞や楽曲の雰囲気にそういうものが（直接的には）乗っていない気がしているので、表情感や歌い方、声量などで成長やアイドルとしての想いを出せたらなと。それを出すために、「光景」の時よりもリラックスして歌えたらなと。「光景」はプロデューサーが「はい、これが1曲目です。これをアイドルとして歌ってください」と渡した楽曲だと思うのですが、「サンフェーデッド」は先ほど言ったように“素の広ちゃん”。アイドルとして歌ってはいますが、素の肩の力が抜けている状態で楽しく歌っている姿をイメージして、それを表情感に乗せられたらなと思ってレコーディングしました。

――広の曲はキーが高いですが、ファルセット（裏声）がとても美しくて素敵なアクセントになっています。高音やファルセットに関してはいかがですか？

川村 ありがとうございます。私は裏声の方が出しやすいので、高音はそんなに苦戦はしませんでした。それよりも先ほど話した表現方法などのほうが毎回苦戦していますね。

――MVやゲーム内のライブシーンの感想もお聞かせください。実写も活用したMVは、制作陣が広の出身地である秋田まで撮影しに行ったとのことで。

川村 私、こういう感じのMVが大好きです。実写映像のなかに広ちゃんがいるのは、本当にそこに広ちゃんがいると錯覚するようで……。どこか儚げで、今にも消えちゃいそうなんですけど、ちょいちょい見せる表情がとてもかっこいいです。

――「初星学園放送部 #48」では、MVのコメント欄にプロデューサーさんの“存在しない記憶”がいっぱい書かれていたと話していましたね。

川村 そうなんです（笑）。コメントは私もよく見ますが、皆さんに“存在しない記憶”が芽生えていて、すごく面白かったです。でも、気持ちがわかるというか、言いたいことはわかる気がしました。

――ライブシーンはいかがですか？

川村 「光景」とはまた違った女神感がとても印象的で、LEDで影が映るところや「光景」の衣装を着ている広ちゃんと一緒に踊るところ、その広ちゃんがパーっと消えていくシーンが特に大好きです。それに、「光景」のライブシーンと比べると、表情感が強く出ている気がします。歌い終わった後もにっこり笑顔を浮かべていて、こんなに表情を見せられるようになったところにも広ちゃんの成長を感じました。

――ライブでの表情もそうですし、コミュなどでのちょっとした発言からも感じられますね。

川村 はい。セリフも最初の頃はあまり表情が出ていませんでしたが、最近の広ちゃんは親友の（倉本）千奈ちゃんや（花海）佑芽ちゃんと関わっていくなかで、より出てくるようになりました。そこも成長したところかなって。

――最近は千奈や佑芽以外との絡みも増えてきて、新たな一面も見られました。

川村 そうですね。ぜひ色んな子との関わりを見てほしいです！

ライブでは真顔を貫いたダンスも見てもらいたい

――広のソロ曲としては、今回の「サンフェーデッド」や前回お聞きした「光景」「コントラスト」以外に、「メクルメ」と「コンテンポラリのダンス」があります。どの曲も唯一無二感がありますが、この2曲の印象やレコーディングのこともお聞かせください。

川村 「メクルメ」を聴いた時はビックリしました。そもそもいただいた音源は、ボーカロイドのような声が歌っているものだったので、「これは人間が歌える曲なのか!?」って（笑）。どんどん高音になっていくし、広と一緒で“ままならない”気持ちでした。しかも、「メクルメ」って誕生日曲じゃないですか。誕生日曲なのにこんなホラーな楽曲なこともビックリでした。

――歌うのも大変そうです。

川村 そうですね。サビまでは低いのに、サビがすごく高いんですよ。広で低く歌うのはこの曲が初挑戦だったと思いますが、レコーディングでは低いところがちゃんと広として歌えているのか、そこはかなり意識しました。

――音域は聴いていても驚きます。高音でいうと、サビの語尾なんかは「どうやって出しているの!?」と思うほどの高さですし。

川村 いや、本当に歌いながら血管が切れるかと思いました（笑）。

――それと対照的でありつつ、インパクト抜群なのが「コンテンポラリのダンス」。

川村 「コンテンポラリのダンス」は、今までの楽曲の中で一番かわいいと思っています。曲中に色んな音が入っているので、聴いているだけでも楽しいですが、ぜひライブでダンス込みで観てほしいです。

――激しくはないけれど、見ていてクセになるダンスでしたね。

川村 そうなんです。すごく面白いダンスになっています。このダンスは「絶対に真顔でやってください」と言われたので、ライブでは真顔を貫いて披露しました。

――絶対に笑っちゃいけないダンスパフォーマンスですね（笑）。

川村 はい。笑っちゃいけない、笑っちゃいけない……と思いながらやっていました（笑）。

――力の抜けたような掛け声がSEのように使われているのも面白いです。

川村 「おーいえい」とかですね。ここもすごくかわいくてお気に入りです。

――本当にどれも個性が強いなと思いますが、2年間でソロ曲以外も数多く歌ってきました。そのなかで特に印象深かったのはどの曲でしょうか？

川村 「仮装狂騒曲」と「Campus mode!!」ですね。「仮装狂騒曲」は、当初の予定だと月村手毬役の小鹿なおちゃんが先にレコーディングするはずでした。でも、スケジュールの都合上、私が先に録ることになって。手毬ちゃんがどんなイメージで歌ったのか聴いて、私も頑張ろうと思っていたから、「え？広からですか？」と不安があるなかでのレコーディングでした。案の定といいますか、広ちゃんらしく抑揚をあまりつけずにラップをすることになり、早口ラップみたいな感じは滑舌との勝負ですごく難しかったです。

――そうは言いますが、ライブではとても上手に披露していましたね。

川村 ライブは3人で歌っているので、だいぶ負担が軽減されています。でも、ライブでも“条例処刑フォーメーションで褒美を獲れ”という部分が、私は毎回言えなくて……。本番で言えるか言えないかは、賭けです（笑）。

――（笑）。「Campus mode!!」は前回のインタビューでも大変だったとおっしゃっていましたね。

川村 はい。前回お話ししたように、「Campus mode!!」のレコーディングは、まだ「光景」など数曲しか収録していないタイミングでした。「光景」もアイドル全開な曲ではないですし、こういうかわいくてアップテンポな曲を広ちゃんとして歌う経験がなかったので、苦戦しました。ハモとか細々とした掛け声とか物量もとにかく多くて、1日では録り終わらないほどでした。

――様々な経験を経て、曲に合わせて広らしい表現をつけられるようになったと思いますが、3rdシングルには「標」と「ENDLESS DANCE」のソロバージョンが収録されています。こちらの聴きどころや注目してほしいポイントを教えてください。

川村 「標」はやっぱりフェイクの部分ですね。他のみんなは歌い上げていることが多いですが、広ちゃんはほのぼのと「トゥットゥットゥル トゥットゥットゥー」と言っているのが本当にかわいくて、広ちゃんならではの良さが出ていると思います。

――「ENDLESS DANCE」のような激しいロック曲は、広的にどういう感じで歌いましたか？

川村 かっこいい曲はこれまで意外と歌ってきているので、それほど苦戦はしませんでした。この曲もかっこ良く決めるところは決め、引くところは引く、といったことを決めて歌っています。あと、サビの“jump up jump up”は、広ちゃんは英語ができるのに“ひらがな英語”で歌っている感じになっていて、そこも個人的に好きなポイントです。

――ひらがな英語は意識的に？

川村 そうです。「じゃんぱ！じゃんぱ！」と歌ってくださいとディレクションで言われて、意識的にやりました。ぜひフルで色んな部分を聴いてもらいたいです。

ゆめぱしーは幸せをすごく感じて、温かい気持ちに

――もう1曲ぜひ聞きたいのは、1stライブでサプライズ披露され、先日ゲームへの実装や配信が行われた千奈と広のユニット・ゆめぱしーの「みちなるひろがる」。千奈とユニットを組むことも含め、この曲をどう捉えたのか教えてください。

川村 千奈ちゃんとユニットができると聞いた時は本当に嬉しかったですし、楽曲をいただいたら、もう本当にかわいくて！千奈と広にしか出せない世界観を（作詞・作曲・編曲の）いよわさんがたくさん表現してくださっていたので、早く歌いたいと思いました。（千奈役の）伊藤舞音ちゃんと合わさるとどんな歌になるのかも、すごくワクワクしましたね。

――実際にレコーディングで歌ってみて、いかがでしたか？

川村 レコーディングは私が先だったのですが、 “幸せを噛みしめている表情”を歌の要所要所に込めています。その時の歌詞カードを見返してみたら、「幸せ感」や「高揚感」という言葉がたくさん書かれていて。大好きな千奈ちゃんと一緒にユニットを組んで歌えることが、広ちゃんにとってすごく幸せなことなんだなと感じて、改めて温かい気持ちになりました。まだ千奈ちゃんの声が入っていなかったので、歌う時は「千奈ちゃんならどう歌うだろう？」「一緒に歌うとどんなふうになるのかな？」と想像を膨らませました。それから、この曲はいよわさんが音作りにもすごくこだわってくださっています。例えば、“心が跳ねる”などのパートはちゃんと広ちゃんっぽく、千奈ちゃんのパートは千奈ちゃんらしく音が跳ねるように作られているので、それに合わせてソロの部分は広ちゃんらしさ全開で歌っています。

――ゲーム内のライブシーンやMVも本当にかわいかったです。

川村 そうなんですよね！ライブシーンは1stライブで披露した時のダンスとは少し違うのですが、列車をしているような振付やアルプス一万尺など、遊び心が満載で。2人を見ていると心が温かくなりますし、幸せな気持ちになれます。

――娘や孫、もしくは姪っ子を見ている親戚のような気分というか。

川村 そうですね、みんなおじいちゃん、おばあちゃんの顔つきで見ていたんじゃないかと思います（笑）。

――MVについてはいかがですか？

川村 プレミア公開をリアルタイムで観ていたのですが、かわいいのは大前提として、どこか切なくて感動するMVだなと感じました。それに、最初のところに“おにぎり”が描写されていて、2人の中にしっかり佑芽ちゃんがいるんだ！補習組最高！ってなりました。

――では、今後は広にどんな曲を歌わせてみたいですか？

川村 前回のインタビューで「ロックを歌わせてみたい」とお話ししましたが、「サンフェーデッド」で叶ったんです。そう思うと、広って他のアイドルよりも色んなジャンルを歌っています。個人的な願望を言わせてもらうと、私がギターを弾いて、いつか生バンドで歌いたいです。……あ、ギターは弾けないですよ？

――今、完全にギターが弾ける流れだったじゃないですか！（笑）。

川村 いや、全然弾けないです（笑）。でも、そのためなら練習します。実現するかはわかりませんが、言うことが大事ですからね。

――そうですね！では最後に、“THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025”のこともお聞きします。他のブランドの先輩方と同じステージに立ちましたが、先輩からかけられた言葉や見習いたいと思った行動など、そこで得たものを教えてください。

川村 得たものは本当にたくさんあります。そのなかで一番印象に残っているのは、765PRO ALLSTARSの我那覇 響役の沼倉愛美さんが、本番直前に「学マス」キャスト全員に「『アイドルマスター』に来てくれてありがとう」と言ってくださったことです。ステージに出る直前だったから涙をこらえるのが大変でした。嬉しかったのと同時に、改めて新ブランドとして先輩方を不安にさせないように、しっかりステージに立たないといけないなと思いました。

――心で思うだけでなく、実際に行動に移して言ってくれるのがすごいです。

川村 沼倉さんがそう言ってくださったってことは、すごく期待をしてくださっていることでもあると思います。すごく素敵な言葉をいただけました。

――大きな舞台に立つのは慣れてきましたか？

川村 緊張はしましたが、まさかこんな早い段階で京セラドームという大きな舞台に立たせていただけるとは思っていなかったので、緊張以上にとにかく楽しかったです。「学マス」だけでなく、先輩方もいるお祭り感のあるライブだったことも楽しく立てた理由だと思います。多分、「学マス」だけで大きな舞台に立ったら、今でも震えてしまいそうです。

――ちなみに、「学マス」のメンバーの中で、特にこの人はすごい！見習いたい！と思った人は？

川村 十王星南役の陽高真白ちゃんが本当にすごいなと思います。彼女は初期の頃から歌やダンス、表現力がずば抜けて高かったですが、最近はパフォーマンスが更に進化しています。1stライブの頃と比べても歌の安定感が格段に増し、まだこんなに成長するんだと驚かされました。また、最近のゲネプロでの出来事なのですが、彼女がフロアの端で涙ぐんでいたことがあったんです。理由を聞いたら、他のメンバーが必死に頑張っている姿を見て感動してしまったみたいで。パフォーマンスだけでなく、優しくてきれいな心の持ち主であるところも大好きですし、人としてすごく尊敬しています。

――陽高さんはポジティブさもすごいですよね。

川村 すごいです。その裏ですごく努力しているのも伝わってくるので、私も見習おうと思います！

●リリース情報

紫雲清夏 3rd Single

「 Love & Joy」

発売中

価格：￥2,500（税込）

品番：BNEI-324

＜収録曲＞

01. Love & Joy

02. 標 [紫雲清夏 Solo Ver.]

03. ENDLESS DANCE [紫雲清夏 Solo Ver.]

04. Love & Joy [Instrumental]

05. 標 [Instrumental]

06. ENDLESS DANCE [Instrumental]

篠澤 広 3rd Single

「サンフェーデッド」

発売中

価格：￥2,500（税込）

品番：BNEI-325

＜収録曲＞

01. サンフェーデッド

02. 標 [篠澤広 Solo Ver.]

03. ENDLESS DANCE [篠澤広 Solo Ver.]

04. サンフェーデッド [Instrumental]

05. 標 [Instrumental]

06. ENDLESS DANCE [Instrumental]

藤田ことね 3rd Single

「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」

発売中

価格：￥2,500（税込）

品番：BNEI-319

＜収録曲＞

01. 自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング

02. 標 [藤田ことね Solo Ver.]

03. ENDLESS DANCE [藤田ことね Solo Ver.]

04. 自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング [Instrumental]

05. 標 [Instrumental]

06. ENDLESS DANCE [Instrumental]

姫崎莉波 3rd Single

「36℃ U・B・U」

発売中

価格：￥2,500（税込）

品番：BNEI-322

＜収録曲＞

01. 36℃ U・B・U

02. 標 [姫崎莉波 Solo Ver.]

03. ENDLESS DANCE [姫崎莉波 Solo Ver.]

04. 36℃ U・B・U [Instrumental]

05. 標 [Instrumental]

06. ENDLESS DANCE [Instrumental]

倉本千奈 3rd Single

「空と約束」

2026年4月15日発売

価格：￥2,500（税込）

品番：BNEI-321

＜収録曲＞

01. 空と約束

02. 標 [倉本千奈 Solo Ver.]

03. ENDLESS DANCE [倉本千奈 Solo Ver.]

04. 空と約束 [Instrumental]

05. 標 [Instrumental]

06. ENDLESS DANCE [Instrumental]

有村麻央 3rd Single

「見て」

2026年4月15日発売

価格：￥2,500（税込）

品番：BNEI-323

＜収録曲＞

01. 見て

02. 標 [有村麻央 Solo Ver.]

03. ENDLESS DANCE [有村麻央 Solo Ver.]

04. 見て [Instrumental]

05. 標 [Instrumental]

06. ENDLESS DANCE [Instrumental]

葛城リーリヤ 3rd Single

「Atmosphere」

2026年4月15日発売

価格：￥2,500（税込）

品番：BNEI-320

＜収録曲＞

01. Atmosphere

02. 標 [葛城リーリヤ Solo Ver.]

03. ENDLESS DANCE [葛城リーリヤ Solo Ver.]

04. Atmosphere [Instrumental]

05. 標 [Instrumental]

06. ENDLESS DANCE [Instrumental]

月村手毬 3rd Single

「一体いつから」

2026年4月15日発売

価格：￥2,500（税込）

品番：BNEI-00318

＜収録曲＞

01. 一体いつから

02. 標 [月村手毬 Solo Ver.]

03. ENDLESS DANCE [月村手毬 Solo Ver.]

04. 一体いつから [Instrumental]

05. 標 [Instrumental]

06. ENDLESS DANCE [Instrumental]

関連リンク

「学園アイドルマスター」公式サイト

https://gakuen.idolmaster-official.jp/

「学園アイドルマスター」公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC2dXx-3RXeeP8hA5AGt8vuw

「学園アイドルマスター」公式X

https://x.com/gkmas_official

【公式】アイドルマスター ポータル

https://idolmaster-official.jp/