バスケ女子日本代表、W杯出場へ崖っぷちの最終戦へ…アルゼンチン戦前に突破条件を整理

トルコ・イスタンブールで開催されている「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」で、女子日本代表（FIBAランキング11位）がW杯本大会出場をかけた最終戦を迎える。大会は6チームによる総当たりで順位が決定される。上位4チームに出場権が与えられるが、同組のオーストラリア代表（同2位）は「FIBA女子アジアカップ2025」優勝によりすでに本戦の切符を手にしており、オーストラリアを除いた上位3チームが残りの枠を争う状況となっている。

日本は大会序盤、厳しい戦いを強いられた。開幕からハンガリー代表（同20位）に65－77、オーストラリアに71－81、トルコ代表（同16位）に67－75と3連敗を喫し、早くもW杯出場に黄信号が灯る状況となったが、第4戦でカナダ代表（同7位）を66－62で破って初勝利。崖っぷちの状況から望みをつなぎ、最終戦へと駒を進めた。

4試合終了時点の順位は以下のとおり。4戦全勝のオーストラリアが首位。2勝2敗のカナダ、トルコ、ハンガリーが勝点6で並び、日本とアルゼンチン代表（同27位）が1勝3敗の勝点5で続く混戦となっている。

1位 オーストラリア 4勝0敗（勝点8）



2位 カナダ 2勝2敗（勝点6）



3位 トルコ 2勝2敗（勝点6）



4位 ハンガリー 2勝2敗（勝点6）



5位 日本 1勝3敗（勝点5）



6位 アルゼンチン 1勝3敗（勝点5）

大会公式サイトのプレビューでも、イスタンブール会場は「非常に競争力の高い予選トーナメント（an uber-competitive looking Qualifying Tournament）」と紹介。参加6チームすべてが世界ランキング上位国で構成され、実力差の小さい組み合わせとされていた。

さらに、アジア・オセアニアの強豪同士が同じ会場に入ったことも、この組み合わせの厳しさを増す要因となっている。アジアカップ王者のオーストラリアと準優勝の日本が同組に入り、北中米の強豪カナダ、開催国トルコ、欧州勢ハンガリーなど各地域の実力国が集結。大会前から混戦が予想されていた。

町田瑠唯が欠場となれば、田中こころにかかる期待も大きい [写真]＝Getty Images

◆■日本がW杯出場を決める「2つの条件」

実際の大会も、その予想どおりの展開となっている。日本は序盤3試合で白星を挙げられず苦しいスタートとなったが、第4戦でカナダを破って初勝利。最終日を前に、出場権争いは複数チームが絡む混戦となっている。

最終日の3月17日は、日本対アルゼンチン、オーストラリア対カナダ、トルコ対ハンガリーの順で3試合が行われる予定だ。

日本がW杯本大会出場を決める条件は、最終戦でアルゼンチンに勝利することに加え、オーストラリアがカナダに勝利することの2つ。この条件がそろった場合、日本はオーストラリアを除いた上位3チームに入り、本大会出場権を獲得する。ただし、初勝利を挙げたカナダ戦では、これまで先発ポイントガードを務めていた町田瑠唯がケガのために欠場。ベンチにはその姿を見せていたものの、最終戦に出場できるのかは疑問が残る状況でもある。

一方、日本はアルゼンチンに敗れた場合、その時点で予選敗退が確定する。また、日本が勝利してもカナダがオーストラリアに勝利した場合、日本の本戦進出の対象相手となるとなるトルコ、もしくはハンガリーに敗れているため5位以下となり、本大会出場はかなわない。

なお、アルゼンチンにも逆転で出場権を獲得する可能性が残されている。日本との直接対決に勝利したうえで、ハンガリーがトルコに勝ち、さらにカナダがオーストラリアに勝利するという条件がそろえば、順位が入れ替わる可能性がある。

最終日は3試合すべてが出場権争いに直結する重要な1日となる。日本はまず自力でアルゼンチン戦に勝利することが大前提。そのうえで、第2試合の結果を待つ状況となる。

女子ワールドカップの本戦は9月4日から13日にかけてドイツ・ベルリンで開催される予定。厳しい組み合わせのなかで迎える運命の最終戦で、本大会行きの切符をつかめるか注目が集まる。最終日ののアルゼンチン戦は、CSで生放送、インターネット配信でライブ中継が予定されている。

【試合情報】



・日時：2026年3月17日20時30分ティップオフ



・対戦：女子日本代表（11位）vs 女子アルゼンチン代表（27位）



・放送配信：フジテレビ（CS）／FOD／DAZN

●CSフジテレビNEXT・FOD



・番組開始：3月17日20時20分～生中継



・出演：原田裕花（Wリーグ会長）／宮崎早織（ENEOSサンフラワーズ）

●DAZN



・番組開始：3月17日20時30分～ライブ配信



・出演：三好南穂（元日本代表）／船岡未沙希（フリーアナウンサー）

【動画】山本麻衣が16得点3アシストをマークしてカナダ戦勝利に貢献