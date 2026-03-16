魔裟斗＆矢沢心、夫婦で江ノ島へツーリングデート 2ショット公開に「愛車でツーリングデート憧れ」「いつまでも仲良しで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの矢沢心が3月16日、自身のInstagramを更新。夫で元格闘家の魔裟斗との江ノ島での2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳元格闘家＆44歳タレント夫妻「同じポーズしてる」江の島デートで仲良し2ショット
矢沢は「また一つ歳を重ね 45歳になりました」とつづり、誕生日を迎えたことを報告。「わたしが笑顔で過ごせるのは夫のおかげです。忙しくしてられるのは子どもたちのおかげです。これからも健康元気で笑顔溢れる生活にします」「これまでのご縁に感謝し 新しい一年も大切に歩んでいきます」と続け、夫や子ども達への感謝や新しい1年の抱負を記した。
また「久しぶりに江ノ島へ」「以前は江ノ島が遠く感じたタンデムも 今では近くに感じられた」と、江ノ島まで魔裟斗の愛車のタンデムシートに乗ってツーリングデートをしたことを明かし、写真を投稿。バイクに1人でまたがる姿や、オープンテラスのカフェでの2ショットなどを公開している。
この投稿には「愛車でツーリングデート憧れる」「いつまでも仲良しで素敵」「お似合いの夫婦」「江ノ島最高ですね」「同じポーズしてる」などの声が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年に結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳元格闘家＆44歳タレント夫妻「同じポーズしてる」江の島デートで仲良し2ショット
◆魔裟斗＆矢沢心、夫婦で江ノ島へツーリングデート
矢沢は「また一つ歳を重ね 45歳になりました」とつづり、誕生日を迎えたことを報告。「わたしが笑顔で過ごせるのは夫のおかげです。忙しくしてられるのは子どもたちのおかげです。これからも健康元気で笑顔溢れる生活にします」「これまでのご縁に感謝し 新しい一年も大切に歩んでいきます」と続け、夫や子ども達への感謝や新しい1年の抱負を記した。
◆矢沢心の投稿に反響
この投稿には「愛車でツーリングデート憧れる」「いつまでも仲良しで素敵」「お似合いの夫婦」「江ノ島最高ですね」「同じポーズしてる」などの声が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年に結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
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