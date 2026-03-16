BE:FIRST（ビーファースト）のSNSにて、3月13日から15日にかけてKアリーナ横浜で行われたライブイベント『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』のソロオフショットが公開された。

【写真・動画】BE:FIRST『D.U.N.K.』クールなオフショット＆ステージ動画①～③【動画】SB19、CORTIS、Aile the Shotaとのコラボ①～③

■BE:FIRSTの6人が揃ってクールに佇む！

BE:FIRSTは『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』の最終日にヘッドライナーとして出演。ソロショットはメンバーをローアングルから捉えており、それぞれのカリスマ性が漂う。LEO（レオ）はサングラスを掛け、MANATO（マナト）は迷彩パンツなど絶妙なカラーリングが際立つコーディネート。RYUHEI（リュウヘイ）はファージャケットとブーツカットパンツを長い脚で着こなした。

そしてSOTA（ソウタ）はバミューダパンツ、SHUNTO（シュント）はレザーパンツを着用。JUNON（ジュノン）は茶髪をふわふわにセットし、しゃがんでカメラを覗き込んだ。

SNSでは「見下ろしアングル最高」「みんな爆イケ」「ビジュ良過ぎ」「やばい美しい」「ジュノンくんがしゃがんでるの可愛すぎる」と続々と反響が。また普段ライブ後のオフショットではメンバーがお茶目なポーズを見せることも多いが、今回は全員クールに佇んでいるため、「珍しく誰もふざけてない…」「誰もふざけてない!?」というリアクションも多く見られた。

また初日、2日目に出演したリュウヘイ、シュント、ソウタ、マナトのソロショットと、「Stare In Wonder」のパフォーマンスの様子も公開されている。

■BE:FIRSTとSB19のコラボパフォーマンス公開

またBE:FIRSTがフィリピンのボーイズグループ・SB19とコラボした楽曲「TOYFRIEND」の初パフォーマンスの様子も公開された。

■BE:FIRSTシュントがCORTISとダンスコラボ

さらにイベントで共演した、韓国のボーイズグループ・CORTIS（コルティス）とのダンスコラボも。シュントがCORTISの「YOUNGCREATORCREW」を、KEONHO（ゴンホ）と一緒にダンスしている。

■BE:FIRSTマナト、ソウタ、Aile the Shotaがりょんりょん先生と楽しくダンス！

またAile the Shota（アイルザショウタ）のTikTokでは、マナト、ソウタ、Aile the Shotaがボイストレーナーのりょんりょん先生こと佐藤涼子と一緒に「開花宣言」を踊る動画が公開されている。