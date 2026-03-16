トヨタ本気の「“超絶レトロ”な高級車」に反響あり！

2026年3月現在、自動車業界では最新の技術に基づくクルマの電動化や先進安全システムが話題の中心となりつつありますが、その一方で、過ぎ去りし日の郷愁を誘う「レトロデザイン」のクルマたちも根強い人気を誇っています。

トヨタが今から約30年前に限定販売した、極めて異例の記念モデル「トヨタ クラシック」は、現在SNSでどのような評価が見られるのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ本気の「“超絶レトロ”な高級車」です！（15枚）

各自動車メーカーは、創業や市販車生産の節目などに記念モデルをリリースすることがあります。

しかし、その多くは既存の量産車に専用エンブレムや特別色を施したようなモデルが大半。

ところが、1996年にトヨタが市販車生産60周年を祝って発売したトヨタ クラシックは、ボディの大部分を一から作り直すという、常識外れの手間とコストが掛けられた特別な一台でした。

このクルマの最大の特徴は、見る者を1930年代へとタイムスリップさせるような極めてクラシカルな外観デザインにあります。

モチーフとなったのは、1936年にトヨタ自動車の前身である豊田自動織機製作所 自動車部が発表した純国産乗用車の第一号「トヨダ AA型乗用車」です。

独立した巨大なフェンダーや丸型ヘッドライト、長く伸びたボンネットなど、当時の流線型デザインを見事に再現し、ブラックとワインレッドの2トーンカラーで上品に仕立て上げられました。

これほど古典的で優雅なプロポーションを持っていながら、実はベースとなっている車両は、頑強なピックアップトラックの5代目「ハイラックス（ダブルキャブ）」です。

ラダーフレーム構造を持つハイラックスは車体を架装する自由度が高く、寸法も偶然にもトヨダAA型と近かった（ホイールベースは奇しくも同じ2850mm）ことがベースに選ばれた理由と言われています。

製作を担当したのは、特装車などを手掛けるトヨタテクノクラフト（現：トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント）の熟練の職人たち。

前後ドアのプレスラインなどにわずかにハイラックスの面影が残るものの、ボディの大部分は手作業でカーボンファイバー製に架装されるという非常に手の込んだ造りとなっています。

内装もベース車のレイアウトを残しつつ、真っ赤な本革シートや木目調パネル、ナルディ製の高級ウッドステアリングが奢られ、特別な空間を演出しています。

なお、パワートレインはハイラックスと同じ2リッター直列4気筒ガソリンエンジン（3Y-E型）と4速ATの組み合わせでした。

このようなトヨタ クラシックの、発売当時の新車価格（消費税抜）は817万円。

最高級セダンのセルシオが約500万円台から買えた時代に、この価格は破格でした。

そのため、生産台数はわずか100台に限定され、主に熱心なクラシックカー愛好家やコレクターの手に渡ったのです。

そして発売から約30年が経過した現在、この幻のモデルに対してSNS等で密かに注目が注がれています。

「美輪明宏さんも愛用してたよね。あのオーラに負けないクルマはこれしかない！」「こういう昔の優雅な外観で、中身のメカやエアコンは最新式っていうクルマをまた作ってほしい」「これをEV化して乗れたら最高にお洒落」と、気負わずにレトロな雰囲気を楽しめる点を絶賛する声が複数見られます。

一方で、「ドアの形やダッシュボードの配置がまんまハイラックスなのが逆に面白い」「乗ったことないけどトラックがベースだから乗り心地はどうなんだろうね？」といったマニアックな視点からのコメントも。

また、「日産の『パオ』や『フィガロ』みたいなパイクカーも良かったしトヨタの『オリジン』も好きだった」「出た当時は『レトロ風』だったこれらのクルマが、今では本物の旧車になってしまったのが感慨深い」と時の流れを噛み締める声も印象的です。

生産から年月が経ち、海外へ輸出された個体もあることから、現在国内で走行可能なトヨタ クラシックは極めて少ないと推測されます。

そのため「今日街ですれ違って二度見した！」という目撃情報だけで、SNSがザワつくほどのレアリティを誇っています。

現在の中古車市場では滅多にお目にかかれませんが、程度の良いものは当時の新車価格を超える1000万円近いプレミア価格で取引されることもあります。

「10年くらい前に近所の車屋で180万円で売ってたのを買っておけば…」と後悔するユーザーの書き込みがあるように、骨董品としての価値は年々上昇しているようです。

クルマがより高機能・多機能化し、衝突安全基準なども厳格化された現代において、既存のトラックのフレームを使ってボディを丸ごとレトロカーに作り替えるような遊び心溢れるメーカー純正カスタムカーの登場は、もはや絶望的かもしれません。

だからこそ、トヨタが本気で遊んだ結晶とも言えるトヨタ クラシックは、これからも伝説のクルマとして語り継がれていくことでしょう。