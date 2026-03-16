東京23区のシングル向け“家賃相場が安い駅”発表 6万円台は1駅のみ【TOP20一覧あり】
リクルートが運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル』は、東京23区の単身者向け賃貸物件（10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK／駅から徒歩15分圏内）の家賃相場が安い駅を発表した。
【画像】東京23区のシングル向け“家賃相場が安い駅”TOP20全一覧
家賃相場が23区内で最も安かったのは、京成本線・江戸川駅で家賃相場は6万9000円。23区唯一の家賃相場6万円台という同駅は、江戸川区に位置し、京成本線の普通列車で青砥駅に出てから通勤特急に乗り換えると日暮里駅まで計約23分。日暮里駅からは、沿線に都内の主要駅が並ぶJR山手線に乗り換え可能である。
江戸川駅は駅名にあるように、すぐ東側に江戸川が流れており、河川敷の一角には例年約5万本の花ショウブが咲く回遊式の庭園があり、見頃の6月には観光客も多く訪れる。駅の高架下にはスーパーとドラッグストアがあり、徒歩15分圏内には複数のコンビニも。駅南側の蔵前橋通り沿いまで行くと、家系ラーメン店やファミレス、ハンバーガー店が点在している。
2位には杉並区の西武新宿線・上井草駅が、家賃相場7万円でランクイン。西武新宿線の各駅停車で3駅目の鷺ノ宮駅から準急に乗り換えると、西武新宿駅まで計約22分。南口側の駅舎にはイートイン可能なベーカリーがあり、朝7時オープンなので通勤前にも利用しやすい。このベーカリーが面する通り一帯には商店が立ち並び、ラーメン店や立ち食いそば店、持ち帰り弁当店といった日常の食事に役立つ店も複数。スーパーやコンビニは駅の北側・南側どちらにもあるため買い物にも困らず、駅から南へ 5分ほど歩くと、スポーツセンターに到着。温水プールやトレーニングルームは一般開放されており、リーズナブルな料金で利用できる。
3位は京成本線・堀切菖蒲園駅で家賃相場は7万1500円。葛飾区に位置しており、下りの成田空港方面に5駅進むと1位・江戸川駅、上り方面に5駅目が日暮里駅、6駅目が京成上野駅というロケーション。堀切菖蒲園駅も江戸川駅と同様に花ショウブ好きには知られた駅で、南へ10分ほど歩くと約6000株が咲く回遊式庭園にたどり着く。その南側、荒川河川敷の公園も花ショウブの名所で、開花期の6月に花めぐりを楽しめる。また、駅前には商店街が広がっていて、100円ショップを併設したスーパーをはじめ、地域の人に愛用される鮮魚店や惣菜店、多彩な飲食店が軒を並べている。
■東京23区内にある家賃相場が安い駅トップ20（21駅）
1位：江戸川 6.90万円 江戸川区／京成本線
2位：上井草 7.00万円 杉並区／西武新宿線
3位：堀切菖蒲園 7.15万円 葛飾区／京成本線
4位：6駅 7.20万円
・梅島 足立区／東武伊勢崎線
・京成小岩 江戸川区／京成本線
・篠崎 江戸川区／都営新宿線
・竹ノ塚 足立区／東武伊勢崎線
・高野 足立区／日暮里・舎人ライナー
・江北 足立区／日暮里・舎人ライナー
10位：一之江 7.23万円 江戸川区／都営新宿線
11位：扇大橋 7.25万円 足立区／日暮里・舎人ライナー
12位：5駅 7.30万円
・上石神井 練馬区／西武新宿線
・小岩 江戸川区／JR中央・総武線各駅停車
・五反野 足立区／東武伊勢崎線
・新柴又 葛飾区／北総鉄道
・西新井 足立区／東武伊勢崎線
17位：堀切 7.35万円 足立区／東武伊勢崎線
18位：2駅 7.40万円
・井荻 杉並区／西武新宿線
・青井 足立区／つくばエクスプレス
20位：2駅 7.45万円
・下井草 杉並区／西武新宿線
・瑞江 江戸川区／都営新宿線
※リクルート調べ
【画像】東京23区のシングル向け“家賃相場が安い駅”TOP20全一覧
家賃相場が23区内で最も安かったのは、京成本線・江戸川駅で家賃相場は6万9000円。23区唯一の家賃相場6万円台という同駅は、江戸川区に位置し、京成本線の普通列車で青砥駅に出てから通勤特急に乗り換えると日暮里駅まで計約23分。日暮里駅からは、沿線に都内の主要駅が並ぶJR山手線に乗り換え可能である。
2位には杉並区の西武新宿線・上井草駅が、家賃相場7万円でランクイン。西武新宿線の各駅停車で3駅目の鷺ノ宮駅から準急に乗り換えると、西武新宿駅まで計約22分。南口側の駅舎にはイートイン可能なベーカリーがあり、朝7時オープンなので通勤前にも利用しやすい。このベーカリーが面する通り一帯には商店が立ち並び、ラーメン店や立ち食いそば店、持ち帰り弁当店といった日常の食事に役立つ店も複数。スーパーやコンビニは駅の北側・南側どちらにもあるため買い物にも困らず、駅から南へ 5分ほど歩くと、スポーツセンターに到着。温水プールやトレーニングルームは一般開放されており、リーズナブルな料金で利用できる。
3位は京成本線・堀切菖蒲園駅で家賃相場は7万1500円。葛飾区に位置しており、下りの成田空港方面に5駅進むと1位・江戸川駅、上り方面に5駅目が日暮里駅、6駅目が京成上野駅というロケーション。堀切菖蒲園駅も江戸川駅と同様に花ショウブ好きには知られた駅で、南へ10分ほど歩くと約6000株が咲く回遊式庭園にたどり着く。その南側、荒川河川敷の公園も花ショウブの名所で、開花期の6月に花めぐりを楽しめる。また、駅前には商店街が広がっていて、100円ショップを併設したスーパーをはじめ、地域の人に愛用される鮮魚店や惣菜店、多彩な飲食店が軒を並べている。
■東京23区内にある家賃相場が安い駅トップ20（21駅）
1位：江戸川 6.90万円 江戸川区／京成本線
2位：上井草 7.00万円 杉並区／西武新宿線
3位：堀切菖蒲園 7.15万円 葛飾区／京成本線
4位：6駅 7.20万円
・梅島 足立区／東武伊勢崎線
・京成小岩 江戸川区／京成本線
・篠崎 江戸川区／都営新宿線
・竹ノ塚 足立区／東武伊勢崎線
・高野 足立区／日暮里・舎人ライナー
・江北 足立区／日暮里・舎人ライナー
10位：一之江 7.23万円 江戸川区／都営新宿線
11位：扇大橋 7.25万円 足立区／日暮里・舎人ライナー
12位：5駅 7.30万円
・上石神井 練馬区／西武新宿線
・小岩 江戸川区／JR中央・総武線各駅停車
・五反野 足立区／東武伊勢崎線
・新柴又 葛飾区／北総鉄道
・西新井 足立区／東武伊勢崎線
17位：堀切 7.35万円 足立区／東武伊勢崎線
18位：2駅 7.40万円
・井荻 杉並区／西武新宿線
・青井 足立区／つくばエクスプレス
20位：2駅 7.45万円
・下井草 杉並区／西武新宿線
・瑞江 江戸川区／都営新宿線
※リクルート調べ