4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

すでに出演を発表している森カンナ（主演）、西垣匠に加え、新たに5名のキャストを情報解禁！

森が演じる主人公・真奈美の警察同期であり親友の豊橋依織役に大沢あかね、真奈美の先輩で捜査一課の古株刑事・清住五郎役に星田英利、捜査一課の若き女性管理官・高峰綾乃役に桜井玲香、真奈美の元夫で私立探偵の桐生徹役に青柳翔、警視庁の鑑識官で真奈美の友人・小野由利子役に堀内敬子が決定！

当記事では、堀内のコメントと役柄を紹介。

■堀内敬子 コメント

お話をいただいたとき、昔から仲の良い森カンナさん主演で、さらにお世話になったスタッフの皆さんとご一緒できると聞いて「ぜひ、やらせてください！」という気持ちでした。

なんだか「お互い頑張ってきたねぇ」と、森さんに対してはしみじみ思います。

警察のお話と聞いていたのですが、想像以上に奇想天外なお話でびっくり。

でも、どこか「全くないとも言い切れないかも？」と思えるリアルさもあって、とても面白い作品だと思います。

撮影もみんなで楽しみながらできたらいいなと思っています。

大沢あかねさんとは初めてご一緒しますが、美容番長としても有名ですよね。少しでも美容情報をゲットして、みんなで美しくなれたらいいなと思っています（笑）。

どうぞお楽しみに！

※小野由利子（おの ゆりこ）…堀内敬子

鑑識課。年は離れているが、真奈美にとって友人と母の間のような存在。

真奈美と依織の3人で「定例会」と称し、女子会を開催する。真奈美の奔放な生き方を否定はしていないが、心配している。