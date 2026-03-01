© 映画「おそ松さん」製作委員会2026

Aぇ! groupの新曲「でこぼこライフ」が、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（2026年6月12日公開）の主題歌に決定したことが発表された。

本作映画は赤塚不二夫による名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化され大きな人気を博した「おそ松さん」の実写映画作品第2弾。20歳を過ぎてもクズでニート、しかしどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不能な物語が描かれている。

2022年にはSnow Man主演による実写映画第1弾が公開され話題を呼び、第2弾となる本作では、Aぇ! groupのメンバーである正門良規・末澤誠也・小島健・佐野晶哉に加え、草間リチャード敬太、さらに彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉も出演。6つ子を演じるキャストは全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスを活かしながら、ハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャストとスタッフによる新しい『おそ松さん』が描かれる。

主題歌「でこぼこライフ」は、Aぇ! groupらしいバンドサウンドに乗せて、「急がば回って、ザッツ・オーライ♡」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ / ドンウォーリー・ガールズ」といった楽観的なメッセージが散りばめられた楽曲。少しの失敗も“これでいいのさ！”とポジティブに変換してくれる、Aぇ! group史上もっともハイテンションで怒涛の展開がクセになる一曲となっている。楽曲の詳細は今後順次発表予定だ。

さらに、新曲「でこぼこライフ」が使用された本予告映像と、物語のハチャメチャな展開を予感させるビジュアルポスターも公開となった。詳細は映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公式サイトで確認できる。

■映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』

2026年6月12日(金)全国ロードショー 【ストーリー】

松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松は20歳を過ぎても定職につかず、親の脛をかじるクズで童貞のクソニート。

「せめて普通の大人に…」という親の願いもむなしく、相変わらずのクズらしい毎日を 送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変、クズぶりが称賛されるようになる。

それは、とある研究者が仕掛けた、人間の価値観を“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に置き換えてしまう、 『人類クズ化計画』の影響だったのだ……。

平和な世界を取り戻すべく現れた美しき研究者・サクラに協力を求められた6つ子は、

平和を守るため立ち上がる。

世界の未来は、よりによってこの6つ子に託されてしまった…！？果たして人類の運命は――！？ 【作品概要】

原作：赤塚不二夫「おそ松くん」

監督：川村泰祐

脚本：宅間孝行

音楽：橋本由香利

主題歌：Aぇ! group「でこぼこライフ」（UNIVERSAL MUSIC）

キャスト：Aぇ! group

草間リチャード敬太 西村拓哉

渡邉美穂 大貫勇輔 なえなの 野口衣織(=LOVE)／三宅弘城 木村多江

宮内ひとみ 千葉雄大 船越英一郎

制作：はちのじ パイプライン

配給：東宝 © 映画「おそ松さん」製作委員会2026 公式サイト：https://osomatsusan-movie.jp

公式X：https://x.com/osomatsusan_mov

公式Instagram：https://www.instagram.com/osomatsusan_movie/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@osomatsusan_movie

◾️アルバム『Runway』 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 2026年2月25日（水）発売

予約：https://lnk.to/Ae_Runway ▼形態

初回限定盤A

【CD+Blu-ray】 UPCA-9022/4,290円（税込）

【CD+DVD】 UPCA-9023/4,290円（税込）

初回限定盤B

【CD+Blu-ray】 UPCA-9024/4,290円（税込）

【CD+DVD】 UPCA-9025/4,290円（税込）

通常盤

【CD】 UPCA-1002/3,520円（税込） ▼収録内容

【CD】

・収録内容は[初回限定盤A][初回限定盤B][通常盤]共通

.Again

2.UP-DOWN TOWN

3.be together

4.青春讃歌

5.JACKPOT

6.哀結び

7.Fashion Killa♡

8.Can’t Stop Lovin’

9.僕の一番弱いところ

10.BURNNN!

11.Aぇ☆BEAT

12.rAy 【Blu-ray / DVD】

[初回限定盤A]

「Again」 Music Video

「Again」Music Video Making

「Fashion Killa♡」Music Video

「Fashion Killa♡」Music Video Making [初回限定盤B]

「Can’t Stop Aぇ! デート」

「Can’t Stop Lovin’」Music Video

Behind The Scenes of 「Runway」 ▼特典情報

詳細：https://www.universal-music.co.jp/aegroup/news/2025-12-19/ ◆通常特典（形態別）

[初回限定盤A（Blu-ray/DVD共通）]

・Runwayボーディングパス風カード

※スマホサイズ

[初回限定盤B（Blu-ray/DVD共通）]

・Runwayアンブレラチャーム

※傘に取り付けられるオリジナル・アンブレラマーカー

[通常盤（CD）]

・証明写真風フォトシート（全4種）

※全4種となる絵柄は、購入店舗/ECごとに異なります。各絵柄の対象店舗は下記となります。

※それぞれ[１シートに各メンバー1種/全メンバー]のプリントです。

・証明写真風フォトシート【ちょいワル】ver.

HMV全店（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）

Amazon.co.jp

山野楽器

・証明写真風フォトシート【おもろ】ver.

TOWER RECORDS（オンライン含む/一部店舗除く）

WonderGOO / 新星堂（一部店舗除く）及び 新星堂 WonderGOOオンライン

・証明写真風フォトシート【マジメ】ver.

UNIVERSAL MUSIC STORE

セブンネットショッピング

TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)

・証明写真風フォトシート【ええがな】ver.

楽天ブックス

Neowing/CD JAPAN

その他全国CDショップ/EC ※対象商品1枚のご予約に対して、形態別特典1点を差し上げます。

※早期予約特典は対象外となります。ダブル特典ではございません。

※早期予約特典のカートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。

※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。

◾️＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞ [愛知] Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール

2026年3月7日（土）18:00開演

2026年3月8日（日）12:30開演/17:00開演 [福岡] マリンメッセ福岡A館

2026年3月13日（金）17:00開演

2026年3月14日（土）18:00開演

2026年3月15日（日）12:30開演/17:00開演 [宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年3月28日（土）18:00開演

2026年3月29日（日）12:30開演/17:00開演 [新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

2026年4月25日（土）18:00開演

2026年4月26日（日）12:30開演/17:00開演 [大阪] 大阪城ホール

2026年5月1日（金）18:00開演

2026年5月2日（土）13:30開演/18:00開演

2026年5月3日（日・祝） 12:30開演/17:00開演 [北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2026年5月30日（土）18:00開演

2026年5月31日（日）12:30開演/17:00開演 [神奈川] 横浜アリーナ

2026年7月4日（土）18:00開演

2026年7月5日（日）12:30開演/17:00開演

2026年7月6日（月）18:00開演

2026年7月7日（火）12:30開演/17:00開演 [静岡] エコパアリーナ

2026年7月11日（土）18:00開演

2026年7月12日（日）12:30開演/17:00開演