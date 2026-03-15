「まさか浮気…？」



【写真】まさか浮気？不審なネイルチップの正体は...

第2子を妊娠中、しばらく実家で過ごしていた女性が久しぶりに自宅へ帰ると、キッチンのシンクに見覚えのないネイルチップらしきものを発見。夫の浮気を疑い慌てふためく女性でしたが、よくよく見ると、それは―。



このエピソードをThreadsに投稿したのはネイリストのAKOさん（ako0105）。プロの目で見てもネイルチップにしか見えなかったというモノはお箸の破片だったという笑い話に、共感の声が多数集まりました。



第二子を妊娠中、つわりがひどく、実家に長期間滞在していたAKOさん。久しぶりに自宅へ帰るとキッチンのシンクに落ちていたのは、ネイリストという仕事柄、見慣れたモノでした。



「そんなまさか、でもじゃあこれはなに…？ ネイルチップだよな…と。夫のことを信じているけど、事実として目の前にあるネイルチップに思考が追いつかず、フリーズしました」



プロのネイリストとして、どう見てもそれはネイルチップ。一点を見つめたままシクシク泣いてしまったそう。



そんな様子を見た夫は、「お、俺知らない！…ししし知らないよ！なにそれ！？なんなのそれ！？」と、パニックになりながら弁解。無実を証明しようと、慌てふためきながらバタバタと動き回る夫の隣で、AKOさんのフリーズは続きました。



しばらくして、夫がハッとした表情でキッチンの引き出しを開けると、1本の箸を握りしめて走ってきたそう。ネイルチップは、夫が箸を洗った際に剥がれ落ちた、箸頭の飾り部分でした。思わぬ結末に、AKOさんは安堵と笑いで膝から崩れ落ちたそうです。



このお話には続きがありました。AKOさんによると、今回の投稿には箸の製造者からコメントが届き、この箸はネイルチップを参考に作ったことが明かされたそうです。また、この騒動後、美容室で働く夫は「お客さんへ話すネタになる！」と目をキラキラさせながら箸の写真を撮っていたのだとか。



AKOさんの夫は、「付き合いたての頃から変わらず愛情表現を欠かさない人」。



「付き合いたてのカップルのように毎日褒めてくれて、子ども達にも『パパはママが1番大好きなんだぁ』と話したり…。外食時に子ども2人が『ママの隣が良い！』とバトルが始まると、『パパもママの隣が良いんだけど！』と参戦してきます」



そんな夫を一瞬でも疑ってしまったことへの複雑な思いもにじませつつ、投稿への反響についてはこう語ります。



「投稿のコメント欄には同じような経験をした人や、実際にこの箸の製造者の方まで現れて、SNSのすごさを実感しました！」