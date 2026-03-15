前田愛、息子2人の小学生・中学生最後の弁当公開「料亭みたい」「愛情が伝わる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/15】元子役で女優の前田愛が3月14日、自身のInstagramを更新。息子2人の小学生最後と中学生最後の弁当を公開した。
【写真】歌舞伎俳優の42歳妻「料亭みたい」と話題の手作り弁当
前田は「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました」とコメント。それぞれ塗りの綺麗な盆に乗せられた丸と楕円の曲げわっぱの弁当箱の中には唐揚げなどの共通のおかずの他に、片方だけに卵焼きが入っているなど異なるおかずも入っており、「ラストは 好物だけを入れてあげようと思って 大したものはできないけど 丁寧に 心を込めて」と母心を記している。
そして、「小学生は 帰ってきて 私の顔を見るなり『最後のお弁当 美味しかったよ！次は毎日になるけど よろしくね！』と言ってくれて 中学生も『今日のお弁当、すっごい美味しかったぁ！！サイコー！』と お弁当バッグを渡してくれてうれしかったなー」と息子たちの反応を喜び、「新年度からも がんばる！と パワーチャージされました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「料亭のお弁当みたい」「丁寧で尊敬する」「愛情が伝わる」「素敵な息子さんたち」などと反響が寄せられている。
前田は2009年に歌舞伎俳優の二代目 中村勘太郎（現六代目 中村勘九郎）と結婚。2011年2月22日に第一子で長男の三代目 中村勘太郎（本名・七緒八）を出産。2013年5月22日に第二子で次男の二代目 中村長三郎（本名・哲之）を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】歌舞伎俳優の42歳妻「料亭みたい」と話題の手作り弁当
◆前田愛、息子2人の弁当公開
前田は「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました」とコメント。それぞれ塗りの綺麗な盆に乗せられた丸と楕円の曲げわっぱの弁当箱の中には唐揚げなどの共通のおかずの他に、片方だけに卵焼きが入っているなど異なるおかずも入っており、「ラストは 好物だけを入れてあげようと思って 大したものはできないけど 丁寧に 心を込めて」と母心を記している。
◆前田愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「料亭のお弁当みたい」「丁寧で尊敬する」「愛情が伝わる」「素敵な息子さんたち」などと反響が寄せられている。
前田は2009年に歌舞伎俳優の二代目 中村勘太郎（現六代目 中村勘九郎）と結婚。2011年2月22日に第一子で長男の三代目 中村勘太郎（本名・七緒八）を出産。2013年5月22日に第二子で次男の二代目 中村長三郎（本名・哲之）を出産した。（modelpress編集部）
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