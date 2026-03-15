大谷はHR直後に侍ベンチへ“落ち着けポーズ”

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で先頭打者本塁打を放った。直後の行動に米メディアも唖然。「大谷は全く動じない」と驚いていた。

「1番・指名打者」で出場。先頭打者弾で先制を許した直後の初回。相手先発のスアレスから豪快な一撃を放ち、すぐさま同点に追いついた。WBCで先頭打者本塁打を放つのは自身初。出場2試合ぶりの一発となった。

豪快な一発に球場が沸く中、大谷はベンチに向かって両手を使って“落ち着け”のポーズを披露。韓国戦でも同じような仕草を見せており「みんな先制されて『やばい、やばい』と急ぎがちなリズムになっていた。ベンチ内で感じたので。同点になって、『ちょっと落ち着いていこうか』という。ベンチの雰囲気作りですね」と明かしていた。

リーダーとしての姿勢に米メディアも注目。米メディア「トーキン・ベースボール」も「大谷は全く動じない」とコメント。また、「ジョムボーイ・メディア」も「オオタニが少年たちに落ち着けと言っている」と報じた。（Full-Count編集部）