◇第6回WBC 準々決勝 日本─ベネズエラ（2026年3月13日 フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で今大会3本目となる先頭打者本塁打を放った。

試合開始早々、侍ジャパンのエースである先発・山本由伸がアクーニャに先頭打者アーチを被弾。まさかの幕開けとなった。

そんな動揺を吹き飛ばす豪快アーチだった。初回の第1打席、相手先発・スアレスに対し2ボール1ストライクからの4球目、低めスライダーを強振すると、打球は右中間席に一直線。アクーニャに“お返し”するような先頭打者アーチで試合をすぐに振り出しに戻した。

打った瞬間に確信した大谷は、ベンチに向かって“落ち着け”ポーズ。球場内は騒然とする仲、悠然とダイヤモンドを1周した。

ネットでは「確信歩き→バットフリップ→落ち着けよお前らってジェスチャーかっこよすぎんだろ…」「マジすげえ…」「打ってベンチに落ち着けってかっこよすぎだろ」「確定歩きで、落ち着け落ち着けってどんなマインドなん」「落ち着けジェスチャーも流行りそう」などの声が上がった。