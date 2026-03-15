◆「前の家の寝具」を使い続けると一生疲れたまま？ 新生活の不眠を劇的に改善するポイント

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

引っ越し後に眠れないあなたへ

最初に見直すべき“意外なもの”

新生活が始まる3月から4月にかけて、このようなご相談が一気に増えます。

●「引っ越してから、なぜかぐっすり眠れない」

●「疲れているはずなのに、布団に入っても気持ちが落ち着かない」

環境が変わった緊張感のせいだとか、自分の適応力がないせいだとか、ご自身を責めていませんか？ 実は、新居で眠れなくなる原因の多くは、気合いや性格の問題ではありません。理由はもっと物理的で、シンプルなことなのです。

それは、「生活環境はガラリと変わったのに、寝具だけが前の家のままだから」です。

新生活の不調は「気持ち」ではなく

「環境」のミスマッチ

私たちは眠っている間、自分の意思で体をコントロールできません。その代わり、体温調節、呼吸、そして自律神経の働きを、全面的に「寝室の環境」と「寝具」に委ねています。

引っ越しをすれば、当然ながら部屋の間取り、フローリングの材質、空調の位置、湿度のこもり方などが変わります。しかし、多くの人が「枕やマットレス、布団は慣れているものが一番」と考え、以前のものをそのまま使い続けてしまいます。

ここに大きな落とし穴があります。本来、引っ越しとは「睡眠環境が激変する」出来事です。部屋という「箱」が変わったのなら、中身である「寝具」も再設計しなければ、体に歪みが生じるのは当然のことなのです。

意外と知らない「寝床内気象」と「姿勢」のズレ

では、具体的に何が起きているのでしょうか？ 新居で眠れなくなる最大の原因は、「寝床内気象（しんしょうないきしょう）」と「寝姿勢」のズレにあります。

●寝床内気象のズレ

理想的な睡眠には、寝室の温度が24〜25℃、そして布団の中の温度は「33℃（±1℃）」が最適だとされています。しかし、引っ越し直後はエアコンの効き方や、新居特有の気密性・湿度が把握できていません。その結果、使い慣れた布団であっても、新しい部屋では無意識のうちに「暑すぎて蒸れる」あるいは「底冷えして寒い」という状態に陥りやすくなります。

●寝姿勢の崩れ

さらに深刻なのが、床やベッドの変化です。例えば、畳からフローリングに変わったり、ベッドの高さが変わったりするだけで、体にかかる重力や床下からの冷気の伝わり方は変化します。この微差が、背骨の自然なS字カーブを崩す原因になります。結果として、夜中に何度も目が覚めたり、朝起きたときに体が鉛のように重く感じたりしてしまうのです。

「そのうち慣れるだろう」と冒慢するのは、半分正解で、半分間違いです。正しくは、「寝具を今の部屋に合わせ直せば、今夜からでも眠れる」が正解なのです。

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