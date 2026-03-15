「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「人前で話す」ときに気をつけていることはありますか？

――田丸さんはご自身の書き方講座を小学校から企業研修まで行っていることもあり、人前で話す機会が多い印象があります。特に大人数に向けた講座だと、ワークの内容を説明するのは大変だと思うのですが、田丸さん自身が、人前で話すときに気をつけていることってありますか？

なるべく簡潔に、結論から入る

田丸雅智氏（以下、田丸）：人前で話すときは、なるべく簡潔に、そして結論から話すようにはしています。

「結論はこれで、理由はこうで、少し説明しますね」という形ですね。

ただ、身内の会話だと、僕もグズグズ話しちゃいます（笑）。そして話も長い……。

――そうですかね？（笑）。でも、打ち合わせで田丸さんと話していると、なにが重要なのか、なにを伝えようとしているのかが理解しやすい……！ いつもめちゃくちゃ助けられてます。

難しい言葉は使わない

田丸：それから、なるべく難しい言葉は使わない。

僕は文章の人間なので熟語を口にしがちなんですけど、使ったときは補足するようにしています。

1対1のときは、相手の反応を見て、しっくり来てなさそうなら言い換えたり、説明を足したりします。

あとは、違っていたなと思ったら、「ごめん、今のは忘れて！」と言ったり。

――たしかに、共通認識を擦り合わせることって、本当に大事だと思います。『小学生でもできる言語化』では、「言語化が苦手な人」を4タイプに分けていますが、以下のように、自分は知っているという前提だけで話を進めてしまうと、相手にうまく伝わらないこともあるから難しいですよね……。

たとえば、友達から遊びに誘われて、行きたいけれど家族で出かける用事があって断らなければならないときに、あなたならどうしますか？



「行けない」と伝えるだけだと友達に「自分とは遊びに行きたくないのかも？」と誤解させてしまう可能性があります。



でも、断るときに「行きたいけど、今日は家族で出かける用事があって行けないんだ」と状況を正確に伝えられれば、誤解を生まずにすみますよね。

――『小学生でもできる言語化』より

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）