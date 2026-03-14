『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）、国立代々木競技場 第一体育館で開催され、長浜広奈が登場した。

長浜は「10代からのマイナビ」のスタジオトークに登場し、2択の質問に答えることで“自分の価値観”を可視化できるコンテンツ「えびのしっぽ」にチャレンジ。現役高校生として学生生活について語る場面もあり、プライベートな一面に迫るトークを展開した。後半ではgirlswalker独占インタビューも紹介するので、ぜひチェックしてみて。

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』

長浜広奈「高校生活はすべてが青春！」

10代が自分の可能性や興味を広げられるよう支援するサイト「10代からのマイナビ」は、“学生同士がつながり合う。”“今までにないアプローチで自分に迫る。”そんなきっかけとなるコンテンツを提供している。

長浜は現在、現役の高校生。普段の学生生活について聞かれると「お仕事を始めてから通信の学校に変えてしまって。あまりJKらしいことができない時もありますが、やっぱりお友達と遊ぶのは楽しいですし、すべてが青春です！」と元気いっぱいに語った。

「10代からのマイナビ」で話題になっているのが「えびのしっぽ」。身近なテーマの2択質問に答えることで、自分の考えや好みが同世代の中で多数派なのか少数派なのかを知ることができる、マイナビ独自の調査・交流プラットフォームだ。この結果から、これまで気づいていなかった“自分の価値観”を可視化できるサービスとなっている。

スタジオでは実際に、長浜が「えびのしっぽ」の2択質問に挑戦。最初の質問は「えびのしっぽと言ったら…食べる派？ のこす派？」。長浜は「食べます！ しっぽどころか全部食べます」と回答し、頭まで食べることを明かした。

ネット投票による集計結果を見ると「食べる派＝42％、のこす派＝58％」と僅差であることが判明。自分では当たり前だと思っていることも、集計してみると意外な結果になることもある「えびのしっぽ」に、長浜は「面白い。もっとやってみたい！」と興味を示していた。

続いて、2問目の「誰にも言わない約束。一生守れる！ or 無理かも…」という2択質問では、「無理ですねぇ…」と回答。その理由について「言っちゃダメなら私にも言わないでほしいし、言っちゃうと思います」と語った。

ここで明かされた集計結果は「一生守れる＝51％、無理かも…＝49％」と、またも僅差。「守れる！」と答えた人からは「墓場まで持っていける自信があります」などのコメントが寄せられた。一方、「無理かも…」と回答した人からは「いつかは絶対しゃべる自信がある」といった正反対のコメントもあり、結果は興味深いものとなった。

さまざまなサービスを通して、10代のキャリアや人生に寄り添うマイナビ。昨年から芸能活動を始めたばかりの長浜は、「私も将来は、テレビでみんなが知っている人になりたい！ いわゆる人気者ですね。テレビに出ていたらかっこいいと思って」と、今後の夢について語った。

長浜広奈に独占インタビュー！

「えびのしっぽ」2択質問にチャレンジ

長浜に実際にネット投票が行われた2択質問にも答えてもらった。ネット投票の結果とあわせて、ぜひチェックしてみて。

──1問目。自分のことを“Z世代”っぽいと思う？思わない？

長浜「ん〜、あまり思わないですね。いま高校生なんですけど、いわゆる“JKっぽい”感じというよりは、自分の好きなスタイルをしていることが多くて。例えばスカートも少し長めにしていて、そっちのほうが可愛いなって思っちゃうんです。遊びに行く場所も、いわゆる女子高生に流行っているところがあまりわからなかったりして…。トレンドを追うというより、ちょっと外しちゃうタイプかもしれないですね。だから、いわゆる“Z世代っぽいこと”はあまりしていないのかなと思います。」

──「Z世代だと思う／思わない」の多数派はどちらだと思いますか？

長浜「『思う』のほうが多数派！ですか？」

──正解は「思わない」でした！ 「思わない」が63％で、「世代の括りは統計上でしか機能し得ない」などのコメントが。「思う」は37％で、「デジタルに慣れてるからってまとめるのダサくない？」などの声がありました。長浜さんは多数派ですね。

長浜「え〜、そうなんですね！？意外です。みんなあまり“Z世代”っていう自覚はないのかもしれないですね。」

──2問目。好きになるのは、自分と似た人？正反対の人？

長浜「正反対の人を選ぶことが多いですね。私、相手と一緒にいる時間に慣れてきたり、本当に安心できる存在になると、あまり喋らなくなるんですよ。だから、私とは正反対で、そういうときでもたくさん話してくれる人が好きです！」

──「好きになるのは、似た人／正反対の人」の多数派はどちらだと思いますか？

長浜「好きになるのは…自分と似た人が多い！こちらが多数派でお願いします！」

──正解！「似た人」のほうが53％で、「自分と同じ熱量で返答してくれるとキュン」などのコメントがありました。正反対の人は47％で、「自分ができないことが得意な人ってすごいと思う」などのコメントが。長浜さんはこちらの少数派でした。

長浜「え〜！すごい。当たった！みんな、自分と似た人がいいんですね〜。」

──3問目。コスパとタイパ、どっちが大事？



長浜「コスパとタイパ…。芸能活動を始める前までは、コスパだったんですよ。使うお金をできるだけ抑えたかったので、時間がかかっても安くなるものを選ぶことが多くて。でもお仕事を始めてからは、時間が限られているなと感じるようになって、タイパを意識するようになりました。今できることは全部やりたいですし、時間を有効に使いたいなって思うんです。」

──「コスパ／タイパ」の多数派はどちらだと思いますか？

長浜「今までは私もコスパだったので、コスパのほうが多数派かなと思います！」

──正解！多数派はコスパの59％で、理由は「大学生は時間よりお金がない！」など。少数派のタイパは41％で、「お金は失っても取り戻せるが、時間は戻らないから」などのコメントがありました。長浜さんは少数派です。

長浜「当たり！やった！」

──4問目。最後の質問です。落ちこんだ日に聴くのは、明るい曲？暗い曲？

長浜「暗い曲ですね。明るい曲を聴くと、現実とのギャップが大きすぎて“うわ〜！”ってなっちゃうので…。そのときの気分に合った曲を聴くことが多いです。」

──「明るい曲／暗い曲」の多数派はどちらだと思いますか？

長浜「う〜ん、明るい曲が多数派かなと思います！」

──正解は「暗い曲」でした！長浜さんと同じで、暗い曲が74％の多数派でした。「暗い曲のほうが自分の心情と共鳴して救われる気がする」などの声が。明るい曲は26％で、「元気が出る」などのコメントがありました。

長浜「えー、私と同じなんだ！そうなんですね〜。」

自分らしくいるための秘訣は？やりたいことを叶えるコツは？

2025年2月にsejuに所属して以降、SNS配信やテレビ出演、モデル活動など幅広く活躍している長浜。今回は、そんな長浜の10代の素顔にさらにクローズアップ！

──長浜さんが、自分らしくいるために欠かせないことは？

長浜「ちゃんと大きな声で返事をすることです。パッと見たときの第一印象で“可愛いな”とか“明るいな”って思ってもらえるように、そこは意識しています」

──いろんなメディアで話題になって、どんどん名前が知られてきていますよね。やりたいことを叶えるコツはありますか？

長浜「発言できる場所があったら、ちゃんと自分から発言するようにしています。今は、私にできることがあるなら全部やってみたいと思っていて。特に関心があるのは演技です。まだあまり経験がないので、警察官とか外科医とか、いろんな役を演じてみたいです！」

──素敵ですね。そんな長浜さんから、やりたいことがあるけど一歩踏み出す勇気が出ない子に、ひと言メッセージをいただけませんか？

長浜「些細なことでも、できるチャンスがあるなら一度やってみるといいと思います！ “ワンチャンいけるかも…”って思える状況なら、思い切って挑戦してみてほしいです。」

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応募方法は、「えびのしっぽ」公式LINEを友だち登録し、登録後に配信されるアンケートに回答するだけ。応募締切は2026年3月20日（金）23:59まで。気になる人は早めに応募してみて。

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「えびのしっぽ」シーズン3も要チェック

社会が多様化し、進路や将来の選択肢が広がる昨今。一人ひとりに寄り添い、多様なキャリアを応援するマイナビでは、2024年より「10代からのマイナビ」をスタートした。今回紹介した「えびのしっぽ」などのコンテンツを通じて、10代の学生に“気づきのきっかけ”を提供し、一人ひとりの可能性と向き合っている。

『マイナビ TGC 2026 S/S』では、10代を代表する存在として長浜が2択質問にチャレンジ。コンテンツを多くの人に知ってもらうきっかけとなった。なお、「えびのしっぽ」では26年秋ごろにシーズン3がスタート予定。あわせてチェックしてみて。

Information

●10代からのマイナビ「えびのしっぽ」：https://job.mynavi.jp/careerdesign/cd2/index_v.html

イベント概要

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

●日時

2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00

●会場

国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

●メインモデル

⻘島心、嵐莉菜、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、遠藤さくら、岡崎紗絵、小國舞羽、葛⻄杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川粼桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITSZIPPER）、桜井玲香、佐々木久美、佐々木満音、志田こはく、Shiho、SUZU（ME:I）、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、千原あよな、月足天音（FRUITSZIPPER）、月野有菜、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、⻑浜広奈、なごみ、二階堂アリス、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美⻘（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山粼天（櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか、REIKA ※50音順

●モデル

きぃぃりぷ、chun、中川紅葉、中村里砂、向井怜衣 ※50音順

●ゲスト

石川愛大、岩瀬洋志、鄢川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、郄橋颯（WATWING）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、中務裕太（GENERATIONS）、⻄垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、福澤希空（WATWING）、本田響矢、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、和田颯（Da-iCE） ※50音順

●メインアーティスト

ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、SOTAHANAMURA（from Da-iCE）、NOWZ、MyM、ME:I、MIYEON ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈

●スタジオMC

柏木由紀、北原里英

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト