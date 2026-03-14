■所ジョージが行く！ダーツの旅in 鹿児島県伊仙町(徳之島)

今回、所ジョージが向かったのは、長寿の島で知られる徳之島の伊仙町。

出会ったのは92歳のご主人と88歳の奥さん。

なんと2人はグラウンド・ゴルフ、ペアの試合で徳之島のチャンピオンに輝いている超元気者！

さらに体重1100キロ！徳之島の闘牛チャンピオン牛にも遭遇！

黒糖製造所のおもしろ夫婦に、黒糖焼酎の女性杜氏、樹齢約300年のガジュマルの木を守り続けるお父さんなど、徳之島ならではの強キャラが続出！

■日本全国道の駅伝は、なにわ男子・大橋和也が参戦！

北海道をばく進中の「道の駅伝」！

今回は、新千歳空港からほど近い安平町にある「あびらD51（デゴイチ）ステーション」からスタート！

チーズ作りが盛んなご当地だけに、チーズ製品が店内に溢れ、隣接する鉄道資料館にあるD51機関車を模したパッケージに入っているクッキーやこの道の駅ならではのソフトクリームなど人気商品が目白押し。

第8走者・大橋和也が悩みまくる！果たして売上No.1を見事的中させ、次に進むことは出来るのか？

■ネタ掘れワンワンに永瀬廉が2度目の挑戦！

桜まつり真っ盛りの静岡県河津町で永瀬廉と超能力犬・アドラーブルくん（通称：アドくん）がネタ探し！

アドが止まったのはネタとなる場所ではなく、散歩中のお父さん！

だがこのお父さん、河津町の町議会議員で議長も務める方だった！

お父さんから河津桜の起源と歴史ネタをゲット！

さらに隠れ家的温泉リゾート、河津産の珍しいミカンを扱う期間限定屋台など、桜だけじゃない河津町のネタをワンワン掘りまくる！

■日本テレビ10月期ドラマ「俺たちの箱根駅伝」特別コラボ企画！

今年10月にスタートする、日本テレビのドラマ「俺たちの箱根駅伝」。原作は作家・池井戸 潤。

物語に登場するのは箱根駅伝を走る「関東学生連合」チームだ。

箱根駅伝に出場できるのは前年の大会で10位以内に入りシード権を得た大学、さらに

秋に行われる予選会での上位10校。

そしてもう1チーム、予選会で敗れた大学の選手で構成される「関東学生連合」だ。

そんな、いわば「寄せ集め」の急造チームが、2008年の箱根駅伝で奇跡を起こした！チームを率いたのは原晋監督。

当時、青山学院大学の監督に就任して4年目。箱根に出場した経験もない無名の存在だった。

そんな原監督はどんな指導をしたのか？選手たちはどんな思いを胸に走ったのか？

原監督と当時の選手たちが語る、奇跡が生まれた軌跡の実録物語。

そして、今回のドラマで監督役を演じる山下智久に意気込みを伺った。



【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】ホラン千秋 戸塚純貴 横尾渉(Kis-My-Ft2) タイムマシーン3号

【ロケゲスト】永瀬廉(King & Prince) 大橋和也(なにわ男子)

（※順不同）

