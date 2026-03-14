『ワタナベお笑いNo.1決定戦』ファイヤーサンダーが優勝 実力派も数年勝ちきれず「やっと優勝できた」「ノルマとして勝たないと」

『ワタナベお笑いNo.1決定戦』ファイヤーサンダーが優勝 実力派も数年勝ちきれず「やっと優勝できた」「ノルマとして勝たないと」