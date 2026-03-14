『ワタナベお笑いNo.1決定戦』ファイヤーサンダーが優勝 実力派も数年勝ちきれず「やっと優勝できた」「ノルマとして勝たないと」
ワタナベエンターテインメント所属の芸人の中から最も面白い芸人を決める『ABEMA presents ワタナベお笑いNo.1決定戦2026』決勝戦が14日に、東京・イイノホールで行われ、ファイヤーサンダー（こてつ、崎山祐※崎＝たつざき）が王者に輝いた。
【写真】トロフィーを手に大喜びのファイヤーサンダー
今年で11年目を迎えた『ワタナベお笑いNo.1決定戦』。予選と準決勝はグループリーグ制で、各グループの1位が決勝へと駒を進める形となり、決勝は1対1のタイマン形式によるトーナメント制で行われた。出場全10組が火花を散らした。
豆鉄砲、フタリシズカ、四千頭身、ファイヤーサンダーという4組でのファイナルラウンド。もつれにもつれ、最後は視聴者優勝を決めたファイヤーサンダーは安堵の表情を浮かべながらも喜んだ。
終演後に取材に応じた2人。こてつは「やっと優勝できた感じです。スッと優勝したというより何年も苦戦をしてやっと優勝できた」としみじみ。崎山は「うれしいですし、これで肩の荷が下りた。ここはノルマとして勝たないと、と思っていたので」と胸をなで下ろした。
優勝賞金100万円をゲット。使い道を問われ、崎山は「去年、結婚しまして。全て引っ越し代です。ちゃんと消えます」と苦笑い。そして、こてつを見ながら崎山は「どう分配するのかがある。君に聞く。ネタは全て僕が考えているんだけど（分配して）いくら？」とにやり。こてつは「先生、それは違うんじゃない！」と大慌て。結婚しても新婚旅行に行けなかった崎山へ賞金を全てあげるつもりだったという、こてつだが「ホンマに今月ピンチで…」と懇願した。
直近の月収について、こてつは「ハイエースのハンドルとシフトレバーぐらいです」とヒントを出したが、崎山は具体的な数字で「〇万円だと思います」と暴露。こてつは「もうちょいある！これはアカン！」と苦笑いだった。
最近は、崎山の1人仕事が多かったそうで「相方は、どうなっているんだろうと思った」と給料を心配していたそう。全て正直に話したこともあり、賞金は半分ずつ分けることで決定した。そして、こてつは「韓国に行きたい。最近、美容に（目覚めた）。肌とかやってみたい。レインボーの池田が最近、キレイになりすぎてて」と使い方をイメージすると、崎山は「（取り分は）5万円でいい？あんなんなりたいの？」として笑わせた。
こてつは歯の矯正中。今は「骨まで削るんですけど、その前段階でシャクレを出す。シャクレのピーク」だそうで、うまく“さしすせそ”が言えない状態という。滑舌が悪いのを自虐ネタとして使っていたが、崎山がガチ注意する一幕も。ファイヤーサンダーらしい会見で笑いが起きていた。
悲願とするのは『キングオブコント』の優勝。崎山は「ハナコさんも、こういう大会を全て勝って『キングオブコント』で優勝した。流れとして勝ちグセをつけていかないといけないと思ったので、いいと思います」と視界良好だった。
この日は「パワハラ」「エキスパート」という2本を披露。選んだ理由について崎山は「面白いヤツを2本選んだ。勝ちにいこうと思って勝てる強い2本を出しました」ときっぱり。今後については「ライブでとにかくお客さんが入って、コントをいっぱい見てもらいたい。とにかく1番面白いネタをやる人たちであり続けたい」とストイックに語り、こてつは「僕はドラマとか出たいです」と願望を話していた。
【写真】トロフィーを手に大喜びのファイヤーサンダー
今年で11年目を迎えた『ワタナベお笑いNo.1決定戦』。予選と準決勝はグループリーグ制で、各グループの1位が決勝へと駒を進める形となり、決勝は1対1のタイマン形式によるトーナメント制で行われた。出場全10組が火花を散らした。
終演後に取材に応じた2人。こてつは「やっと優勝できた感じです。スッと優勝したというより何年も苦戦をしてやっと優勝できた」としみじみ。崎山は「うれしいですし、これで肩の荷が下りた。ここはノルマとして勝たないと、と思っていたので」と胸をなで下ろした。
優勝賞金100万円をゲット。使い道を問われ、崎山は「去年、結婚しまして。全て引っ越し代です。ちゃんと消えます」と苦笑い。そして、こてつを見ながら崎山は「どう分配するのかがある。君に聞く。ネタは全て僕が考えているんだけど（分配して）いくら？」とにやり。こてつは「先生、それは違うんじゃない！」と大慌て。結婚しても新婚旅行に行けなかった崎山へ賞金を全てあげるつもりだったという、こてつだが「ホンマに今月ピンチで…」と懇願した。
直近の月収について、こてつは「ハイエースのハンドルとシフトレバーぐらいです」とヒントを出したが、崎山は具体的な数字で「〇万円だと思います」と暴露。こてつは「もうちょいある！これはアカン！」と苦笑いだった。
最近は、崎山の1人仕事が多かったそうで「相方は、どうなっているんだろうと思った」と給料を心配していたそう。全て正直に話したこともあり、賞金は半分ずつ分けることで決定した。そして、こてつは「韓国に行きたい。最近、美容に（目覚めた）。肌とかやってみたい。レインボーの池田が最近、キレイになりすぎてて」と使い方をイメージすると、崎山は「（取り分は）5万円でいい？あんなんなりたいの？」として笑わせた。
こてつは歯の矯正中。今は「骨まで削るんですけど、その前段階でシャクレを出す。シャクレのピーク」だそうで、うまく“さしすせそ”が言えない状態という。滑舌が悪いのを自虐ネタとして使っていたが、崎山がガチ注意する一幕も。ファイヤーサンダーらしい会見で笑いが起きていた。
悲願とするのは『キングオブコント』の優勝。崎山は「ハナコさんも、こういう大会を全て勝って『キングオブコント』で優勝した。流れとして勝ちグセをつけていかないといけないと思ったので、いいと思います」と視界良好だった。
この日は「パワハラ」「エキスパート」という2本を披露。選んだ理由について崎山は「面白いヤツを2本選んだ。勝ちにいこうと思って勝てる強い2本を出しました」ときっぱり。今後については「ライブでとにかくお客さんが入って、コントをいっぱい見てもらいたい。とにかく1番面白いネタをやる人たちであり続けたい」とストイックに語り、こてつは「僕はドラマとか出たいです」と願望を話していた。