―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6387> サムコ 　　　　東Ｐ 　 +10.97 　　3/12　　上期　　　　6.13
<9678> カナモト 　　　東Ｐ 　 +10.61 　　3/10　　　1Q　　　 14.43
<3180> Ｂガレージ 　　東Ｐ　　 +8.37 　　3/10　　　3Q　　　-12.56
<3854> アイル 　　　　東Ｐ　　 +4.76 　　3/ 6　　上期　　　 27.52
<8142> トーホー 　　　東Ｐ　　 +0.15 　　3/12　本決算　　　　4.69

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース