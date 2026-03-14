『with MUSIC』今夜最終回！番組の最後を飾るトークゲストとしてゆずが登場

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3月14日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

&TEAM「桜色Yell」

SixTONES「一秒」

ゆず「サヨナラバス」「心音」「Rebellion」

※アーティスト名五十音順

■ゆずの最新ニュースを深堀り

『with MUSIC』は、この日の放送が最終回。2024年3月から始まり、多くのアーティストを迎えてきたこの番組。その最後を飾るトークゲストには、2027年にデビュー30周年を迎えるゆずが登場。ゆずの最新ニュースをMCの有働由美子とアーティストナビゲーターの松下洸平が深掘りする。

映画『国宝』の主題歌などを手掛けた音楽家・原摩利彦との楽曲制作秘話が語られる他、スタジオにはゆずのファンが集結。ゆずに直接聞きたいことを生質問する。

さらに、2022年に北川悠仁が楽曲提供を行ったなにわ男子との秘話も。なにわ男子メンバー大橋和也、道枝駿佑が語る北川悠仁との絆とは？

番組の最後に贈る名曲「サヨナラバス」と最新曲「心音」も必見だ。

■歌唱アーティストにSixTONES、&TEAMが登場

今年デビュー6周年を迎えるSixTONESが登場。『ミラノ・コルティナ2026オリンピック（TM)』の日本テレビ系2026アスリート応援ソングに抜擢された「一秒」と、ジェシーが出演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン－脱獄まであと××日－』のオープニングテーマ曲「Rebellion」の2曲のパフォーマンスを披露する。

昨年、韓国デビューを果たした日本発グローバルグループ&TEAMが登場。昨年末の『第67回日本レコード大賞表彰式』で特別国際音楽賞を受賞し、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進する&TEAMは、3rd EP『We on Fire』収録曲「桜色Yell」をTV初披露する。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

03/14（土） 22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

出演アーティスト(五十音順)：&TEAM、SixTONES、ゆず

■【画像】3月14日放送の出演アーティスト

■関連リンク

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/