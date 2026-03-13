目黒蓮の「代表作」だと思う作品ランキング！ 『トリリオンゲーム』を超えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年2月26日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「目黒蓮さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。
アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活動する目黒さんは、これまで個人でさまざまなドラマや映画に出演。各作品で素晴らしい演技を披露して、幅広い世代から支持を集めています。
それでは、「目黒蓮の代表作だと思う作品」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、目黒さんが連ドラ単独初主演を務めた『トリリオンゲーム』でした。人気の同名漫画が原作で、2023年にドラマ版として『トリリオンゲーム』（TBS系）を放送。さらに、2025年には映画『劇場版 トリリオンゲーム』が公開され、大ヒットを記録しました。
目黒さん演じる主人公の「天王寺陽・ハル」は、天性の人たらしで類いまれなるコミュニケーション能力を持つ世界一のワガママ男。クセのある危険な男であるハルを、目黒さんは魅力たっぷりに演じています。
回答者からは、「彼の個性が全面的に出ていた作品」（50代男性／長野県）、「すごくイキイキしている感じが良かったです」（40代女性／北海道）、「派手に見える役どころなのに、人間味も感じさせるバランスが絶妙で、目黒さんの表現力がすばらしかった」（20代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
1位は、2022年に放送されたドラマ『silent』（フジテレビ系）でした。川口春奈さんがフジテレビの連続ドラマで初主演を務めた作品で、主人公の青羽紬を担当。目黒さんは、紬が高校時代に交際していた佐倉想を演じています。
同作で目黒さんが演じた想は、若年発症型両側性感音難聴を患い聴力をほとんど失った青年。手話を使う難しい役となりましたが、目黒さんは繊細な表現力を見せ感動的な演技を見せました。2022年度のTVerアワードでドラマ大賞を受賞するなど、いまでも大人気のドラマとなります。
回答者からは、「この作品で初めて目黒蓮の演技を見た。多くの人が認知したドラマだと思う」（30代女性／宮城県）、「内容にのめり込んで感情移入してしまうくらいだったから」（20代女性／神奈川県）、「社会現象ともいえる大きな反響を呼び、目黒蓮さんの知名度と俳優としての評価を一気に押し上げた」（40代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活動する目黒さんは、これまで個人でさまざまなドラマや映画に出演。各作品で素晴らしい演技を披露して、幅広い世代から支持を集めています。
それでは、「目黒蓮の代表作だと思う作品」ランキングの結果を紹介します。
2位：『トリリオンゲーム』（天王寺陽・ハル）／43票
2位は、目黒さんが連ドラ単独初主演を務めた『トリリオンゲーム』でした。人気の同名漫画が原作で、2023年にドラマ版として『トリリオンゲーム』（TBS系）を放送。さらに、2025年には映画『劇場版 トリリオンゲーム』が公開され、大ヒットを記録しました。
目黒さん演じる主人公の「天王寺陽・ハル」は、天性の人たらしで類いまれなるコミュニケーション能力を持つ世界一のワガママ男。クセのある危険な男であるハルを、目黒さんは魅力たっぷりに演じています。
回答者からは、「彼の個性が全面的に出ていた作品」（50代男性／長野県）、「すごくイキイキしている感じが良かったです」（40代女性／北海道）、「派手に見える役どころなのに、人間味も感じさせるバランスが絶妙で、目黒さんの表現力がすばらしかった」（20代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
1位：『silent』（佐倉想）／202票
1位は、2022年に放送されたドラマ『silent』（フジテレビ系）でした。川口春奈さんがフジテレビの連続ドラマで初主演を務めた作品で、主人公の青羽紬を担当。目黒さんは、紬が高校時代に交際していた佐倉想を演じています。
同作で目黒さんが演じた想は、若年発症型両側性感音難聴を患い聴力をほとんど失った青年。手話を使う難しい役となりましたが、目黒さんは繊細な表現力を見せ感動的な演技を見せました。2022年度のTVerアワードでドラマ大賞を受賞するなど、いまでも大人気のドラマとなります。
回答者からは、「この作品で初めて目黒蓮の演技を見た。多くの人が認知したドラマだと思う」（30代女性／宮城県）、「内容にのめり込んで感情移入してしまうくらいだったから」（20代女性／神奈川県）、「社会現象ともいえる大きな反響を呼び、目黒蓮さんの知名度と俳優としての評価を一気に押し上げた」（40代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)