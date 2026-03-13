高卒ルーキー集結したU-19 Jリーグ選抜、闘志むき出しの韓国大学選抜に先制2発! 後半に追いつかれるもPK戦で勝利!

高卒ルーキー集結したU-19 Jリーグ選抜、闘志むき出しの韓国大学選抜に先制2発! 後半に追いつかれるもPK戦で勝利!