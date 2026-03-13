様々なメディアミックスを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!」で人気のMyGO!!!!!とAve Mujica。2026年3月1日、Kアリーナ横浜にて、彼女たちによるツーマンライブ「"moment / memory"」が開催された。

ツーマンライブを開催したMyGO!!!!!、Ave Mujica

超満員の会場に、荒野に吹きすさぶ風の音が響く中、オープニングアクトとして、millsageと一家Dumb Rock!が登場した。彼女たちは、2026年リリース予定の新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」に登場する新バンド。millsageは、汐見蛍役・薬師寺李有がドラマチックなロックナンバー「起死開戦」で透明感あふれる歌声を披露した。続いて登場した一家Dumb Rock!からは、須賀蕾叶役・橘めい、馬橋心玖役・涼泉桜花の二人が「ホーミー・タイッ！！」で、元気いっぱいの笑顔とパワフルなラップ＆ヴォーカルで会場を最高に温めた。

オープニングアクトが残した熱の余韻が残る中、スクリーンには17:36を指す個所が赤く染まった時計が現れた。3月1日の神奈川県横浜市の日没でもあり、今回のライブのキービジュアルにも登場していたこの時刻に、ステージに響いたのは、MyGO!!!!!のヴォーカル・高松燈(羊宮妃那)とAve Mujicaのキーボード・豊川祥子(高尾奏音)によるポエトリーリーディング。そして、荘厳な鐘の音をバックに、ステージにはカーテンがひかれ、Ave Mujicaのライブは「Choir 'S' Choir」からスタートする。メンバーのシルエットのみをカーテンに映し出すというミステリアスな演出で観客を惑わせた彼女たちが、キービジュアルで披露していた衣装に身を包んで姿を現すと、観客からは大歓声が上がる。ドロリス(佐々木李子)の舌打ちが印象的な「顔」をはじめ、「黒のバースデイ」「Symbol IV : Earth」と、重厚でドラマチックなゴシックメタル全12曲をMCなしというストイックなスタイルで披露。

後半は、キラーチューンとして人気の高い「八芒星ダンス」、「Symbol II : Air」「DIVINE」、TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」のエンディングテーマ「'S/' The Way」、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」オープニングテーマとなった「KiLLKiSS」、そしてラストソングの「Symbol I : △」まで、パワフルなパフォーマンスで観客をノンストップで魅了した。

Ave Mujicaが鮮やかにステージを去った後、再び、スクリーンには時計が映し出される。23：56から時を刻む中、祥子のメランコリックな声が響き、23:59を迎えた後は、燈がそのバトンを受け取る。そして、デジタル時計が0:00を示すと、ステージにはキービジュアルの衣装をまとったMyGO!!!!!メンバーが登場する。燈の切実な声とシューゲイザーサウンドが胸に迫る「回層浮」からはじまり、口笛を思わせる楽奈(青木陽菜)のハイトーンヴォーカルが光る「無路矢」で、観客を自分たちの世界へ引きこんだMyGO!!!!!は、TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez Season2」エンディングテーマでもある「端程山」と「掌心正銘」で、希望に満ちたギターロックを奏でる。そして、1st Single「迷星叫」では、今までのライブで切実な表情で必死に星をつかむしぐさをしていた燈が、笑顔を浮かべながらメンバーと共にパフォーマンスを楽しんでいる姿が印象的だった。

ライブ初披露となるミディアムナンバー「夜隠染」から始まった後半は、立希(林鼓子)のドラムソロからはじまるスペシャルイントロとなった「孤壊牢」を披露。「影色舞」の後は、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」のオープニングテーマ「壱雫空」で、メンバーはさらなる笑顔を咲かせる。そして、燈の語りと疾走感あふれるギターが支え合う「往欄印」でステージを締めくくる。そして、鳥のさえずりや朝の雑踏の音と共に、希望がにじむ燈と祥子によるポエトリーリーディングで、この日のツーマンライブは大団円を迎えた。その後、「BanG Dream! It's MyGO!!!!! / Ave Mujica」続編TVアニメが2027年1月より日本テレビ系全国30局ネットにて放送されることが発表されると、会場は大歓声に包まれた。

MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「"moment / memory"」の公式サイトはこちら

文＝中村実香

©BanG Dream! Project

Photo ハタサトシ、高田梓

放送情報

MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」

日程 ：2026年3月1日(日) 開場15:30／開演17:00

会場 ：Kアリーナ横浜

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ