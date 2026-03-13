周りの同僚が自分よりも仕事ができたり、周囲から慕われていたりする姿を見ると、つい自分と比べて落ち込んでしまうことがあるでしょう。「あの子に比べて自分は…」と卑下してしまうことも少なくありません。Instagramでウクさんが投稿した『あの子に比べて私は』ではそんな劣等感との付き合い方を描いています。



【漫画】『あの子に比べて私は』（全編を読む）

舞台はとあるアパレルショップ。そこで働くゆいは、同僚のえまに対して劣等感を抱いていました。えまは、お客様から絶大な人気を得ている職場のスター的存在です。そんな大活躍を見せるえまと比較して、成績も優れておらずお客様からも支持を得ていないゆいは「自分は何をやっているんだろう」と落ち込んでいました。



そして、ある日の退勤後、友人のギャルちゃんと居酒屋を訪れたゆいは、胸に溜まっていたえまへの劣等感についての思いを吐露します。それを見たギャルちゃんは、「ゆいは『人と比べて私は』って言うけど、そうやって人のいいところ見つけられるのすごくね？」と言います。その言葉に救われたゆいは、翌日にはえまを素直に褒めることができるようになりました。



読者からは「ポジティブな褒めで元気づけられるの、すごい！！元気もらいました」「なんか仕事帰りに今読んでて涙出た」など賛同の声があがっています。そんな同作について、作者のウクさんに詳しく話を聞きました。



マイナスな気持ちには、「プラスに捉えると？」が合言葉

ー「人と比べること」にフォーカスした理由はありますか？



自分自身がたまに人と比べてしまうことがあるんですが、それをどう考えたらポジティブになるだろう…と意識してみたことがきっかけです！そう思う毎日の中で、比べることは、「自分はまだまだだと思う謙虚な心」と「人のことを素直にすごいと認められる心」の表れだと気づくようになったので、それをお話しにしてみました。



ー自分の良いところを忘れないために、ギャルちゃんマインドで心がけていることはありますか？



マイナスな気持ちを持ったら「それをプラスに捉えるとどうなる？」と考えるようにしています。ほとんどの悩みは、人生を一生懸命生きていて、より良い自分になりたいと思っているからこそ、生まれる悩みだと思います。自分のことをダメだと思うことですら、「人生真剣に生きてる証！」と捉えられたらいいなとよく考えています。



ー小物なども細かく描かれていますが、イラストを描く上でこだわっているところはありますか？



私自身、細かいイラストを見るのも、描くのも好きなので、小物は趣味のように楽しく描いています。一コマ一コマの絵を「そこだけ切り取ってもかわいい」「なんならイラストとして売れる！」くらいのイメージで描いているので、あまり空白を作らないのもこだわりかもしれないです！



（海川 まこと／漫画収集家）