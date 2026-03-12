ふみのが、明日リリースする2ndデジタルシングル「ホットライン」に先駆けて、MVの公開とリリース記念YouTube生配信の実施を発表した。

本作は、自身のアコースティックギターとハーモニカの演奏も取り入れて制作した楽曲。学生時代の親友に向けた歌詞が印象的で、彼女らしい等身大のメッセージが込められているという。

MVは、3月13日同日19時にプレミア公開予定。MV公開直後19時30分〜には、「ホットライン」のリリースを記念したYouTubeスペシャル生配信が実施される。生配信では楽曲の制作秘話や制作背景について本人が語るほか、「ホットライン」に関する質問をSNSで募集し、ファンとコミュニケーションを取りながらトークを行う予定とのことだ。