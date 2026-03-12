¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´üOP¥Æ¡¼¥Þ¡¢¤¹¤ê¤£¡ÖCATCH!!!¡×¥¢¥Ë¥áMV¤ò¸ø³«¡ª
¤½¤Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤ÎÁ°Æüëý¤È¤·¤Æ¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯4·î¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡Ù¡£¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤Î¿ôÇ¯Á°¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÌÈµö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Èó¹çË¡(¥¤¥ê¡¼¥¬¥ë)¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ô¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Õ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÅ¸³«¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥³¡¼¥¤¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ô¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Õ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»Ñ¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÀèÆü¡¢ÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÁêß·³ØÀ¸ÊÔ¡×¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥¨¥Ã¥°ÊÔ¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Âè2´üOP¥Æ¡¼¥Þ ¤¹¤ê¤£¡ÖCATCH!!!¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥áMV¤ò¸ø³«¡ªÍè½µ3/16(·î)ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÂè24ÏÃ¤Î¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤â»ÈÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¡¼¥¤¥Á¤Î¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ³èÆ°¤Îµ°À×¤òÃ©¤ê¡¢À®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´ü
2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êËè½µ·îÍË22:00¡ÁTOKYO MX¡¦23:00¡Á£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¢25:59¡ÁÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ïÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤«¤òµß¤¤¤¿¤¤¡ªÈó¹çË¡(¥¤¥ê¡¼¥¬¥ë)¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë Åù¿ÈÂç¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¡ª
ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤¬10Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡£
¤½¤Î ¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡Ù¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡ª
µÓËÜ¡§¸Å¶¶½¨Ç·¡¡ºî²è¡§ÊÌÅ·¹Ó¿Í ¤Ë¤è¤ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Î¿ôÇ¯Á°¤ÎÊª¸ì¡½¡ª
»þÂå¤ÏÀ¤³¦Áí¿Í¸ý¤ÎÌó8³ä¤¬Ä¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÄ¶¿Í¼Ò²ñ¡£º®Íð±²´¬¤¯À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ö¸Î¤äºÒ³²¡¢¤½¤·¤Æ¡È¸ÄÀ¡É¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¡ÖÁª¤Ð¤ì¤·¡×¿¦¶È<¥Ò¡¼¥í¡¼>¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤òµß¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈó¹çË¡(¥¤¥ê¡¼¥¬¥ë)¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ô¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Õ¤ÎÊª¸ì¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
³¥²ö¹Ò°ì¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌ´¤òÄü¤á¤¿ºã¤¨¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÌ©¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç³¹¤ò×Ñ×Ë¤·¡¢¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¿Í½õ¤±¤Ë¶Ð¤·¤à¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¿ËÞ¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ò°ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¥²¥ê¥é¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¼«¾Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¡ù¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¡Ö¥¯¥ºÀìÌç¤Î¡ÉÁÝ½ü²°¡É¡×¤òÌ¾¾è¤ëÆæ¤ÎÊ¤ÌÌÃË¡¦¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥À¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡×¤Î³èÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Èó¹çË¡¤Ë¿Í¡¹¤òµß¤±¤ëÈà¤é¤Ï¡¢Ãá½ø¤òÍð¤¹ÈÈºá¼Ô¤«¡¢ÀµµÁ¤Î¼«·ÙÃÄ¤«¡£
¡ÉÈó¹çË¡¥Ò¡¼¥í¡¼¡È¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡×¤ÎÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡ª
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
³¥²ö¹Ò°ì¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
¥Ý¥Ã¥×¡ù¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥À¥¹¥¿¡¼¡§´ÖµÜ¹¯¹°
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
ÄÍÆâ ¿¿¡§À¥¸ÍËãº»Èþ
ÄÍÆâÄ¾Àµ¡§ÀîÅçÆÀ°¦
³ª²°Éß¥â¥Ë¥«¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà
¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¬¥à¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬
¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¡§ÎÐÀî ¸÷
¥¨¥Ã¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡§³ù´£·òÂÀ
¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡§»°Âð·òÂÀ
½ý´é¤ÎÃË¡§È¬Âå Âó
Áêß·¾ÃÂÀ¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
Çò±À Û°¡§¾®Ìî¸¾Ï
»³ÅÄ¤Ò¤¶¤·¡§µÈÌîÍµ¹Ô
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ILLEGALS-¡×(½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)¡¡¸Å¶¶½¨Ç·¡¡ÊÌÅ·¹Ó¿Í¡¡ËÙ±Û¹ÌÊ¿
´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ·ò°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹õÅÄÍÎ²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÈÅÄÎ´É§
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ¹¬¹À
¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ä¥ ±Î±Ï
3DCG´ÆÆÄ¡§º´¡¹ÌÚ¿ðÀ¸
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤¡¡»³¾ë¥·¥ç¥¦¥´¡¡¸Å¶¶Í¦µª
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¤¹¤ê¤£¡ÖCATCH!!!¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥º¡§¥Ü¥ó¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à
© ¸Å¶¶½¨Ç·¡¦ÊÌÅ·¹Ó¿Í¡¦ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤¹¤ê¤£ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://three0303.com/
¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://vigilante-anime.com/