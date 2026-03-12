

岸井ゆきの

岸井ゆきのが、NHKコント番組「LIFE! 春」（3月17日午後10時〜）３年半ぶりにゲスト出演。今回はコント2本に出演する。

【写真】「LIFE! 春」場面カット

NHKのコント番組「LIFE!」、LIFE!は季節ごとに出演メンバーの座組が変わる。

今回の出演者は以下の通り。

内村光良、池谷のぶえ、臼田あさ美、川西賢志郎、岸井ゆきの、桜田ひより、じろう、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、水上恒司(内村光良以外、五十音順）

座長・内村光良を中心に、おなじみのメンバーが集結。さらに、桜田ひより、水上恒司ら人気俳優も参加し、豪華キャストによる珠玉のコントをお届け。

岸井ゆきのは３年半ぶり２回目の出演。今回はコント２本に出演。

コント「言い表せぬ味」では、ワインジャーナリスト・和田という一風変わった役を演じる。ワインの味が脳内に映像として浮かぶ、独自の感性を持つジャーナリスト。新作ワインを試飲すると、彼女の脳内には今まで見たことが無いイメージが広がる。一体、どんな映像なのか？

岸井ゆきのコメント

前回の出演の際は、緊張していて、凄い速さですべてが終わっていったような感覚があったのですが、今回は収録時間が４時間を越える大掛かりなコントでして、待機場でお喋りさせていただいたり、もう一つのコントでは皆さんとワイワイしながら何度も読み合わせさせていただいたり、前回よりもリラックスして挑むことができました。とてもたのしかったのですが、どうなっていますか？！わたしもドキドキしながらオンエアを楽しみにしています。