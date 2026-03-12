ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日午前3時半頃、準々決勝以降の舞台となる米マイアミにチャーター機で到着した。現地入り後、一部ナインは思わぬ場所に現れていた。

13時間のフライトを経て、現地マイアミ入りした選手たち。日が暮れた11日の夜、吉田正尚（レッドソックス）の姿は、ドミニカ共和国対ベネズエラ戦が行われたローンデポ・パークにあった。

インスタグラムのストーリー投稿に公開されたのは、一塁側と三塁側に両国の選手が整列する様子を客席から捉えた1枚。準々決勝の対戦相手を視察したようで「Miami」の文字とともに、米国国旗とボールの絵文字を添えていた。

一部ナインとともに、球場に現れた姿がネット上に拡散。「見に行ってるんだ」「視察に行ったんですね」「準々決勝を見据えてしっかりスカウティングしてる感じだね」「観戦というより、完全にスカウティングモード」と反響が広がっていた。

試合は7-5でドミニカ共和国が勝利。日本は敗れたベネズエラと14日（日本時間15日）、ベスト4進出を懸けて戦う。



（THE ANSWER編集部）