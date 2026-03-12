timeleszの寺西拓人が自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を満喫する姿を公開し、注目を集めている。

【画像】ラフな装いでUSJを満喫するtimelesz寺西拓人

■リムレスメガネ×ダウンジャケットでラフな装いの寺西拓人

寺西は「USJ」というシンプルなコメントを添え、12枚の写真を投稿。ウォーターワールドやジュラシック・パーク、スーパー・ニンテンドー・ワールドなど、パーク内の様々なスポットで撮影したショットが公開された。

寺西はリムレスメガネをかけ、黒のダウンジャケットを羽織ったラフなスタイル。ナチュラルなセンターパートのヘアスタイルに、すっきりとしたメガネがよく似合う落ち着いた装いが印象的だ。

スーパー・ニンテンドー・ワールドではマリオポーズを決めたショットも。テーブルに並んだハンバーガーを前に頬をぷくっと膨らませた写真や、「#びしょ濡れ」というハッシュタグの通り、10枚目にはダウンジャケットが濡れ、髪も乱れた姿も公開されており、アトラクションを満喫した様子がうかがえる。

変装などはせず、自然体のままパークを楽しむ姿に、ファンからは「かっこよすぎて目立つ」「オフ感たまらない」「遭遇したい」「こんな剥き出しのテラに会ったらやばい」「リムレス激メロお兄さん」などの声が寄せられている。

■2025年7月にもUSJでの写真を2回に分けて投稿

