遠藤憲一、ナポリタン調理動画が話題「目からウロコ」「手際が良くて料理上手」
【モデルプレス＝2026/03/12】俳優の遠藤憲一が3月10日、自身のInstagramを更新。料理動画を公開し、反響が集まっている。
【写真】64歳ベテラン俳優「目からウロコ」タコさんウインナー入り手作りナポリタン
遠藤は、出演しているNHKドラマ10「テミスの不確かな法廷」（毎週火曜よる10時〜）が10日に最終回を迎えることから「ナポリタンで腹ごしらえして、リアタイするよ！」とつづり、ナポリタンを作る工程の動画を投稿。ウインナーはタコの形、ピーマンや玉ねぎを切り、フライパンで炒め、パスタ麺と合わせる、という一連の流れを公開している。動画の最後、「どうぞ！」という言葉とともに差し出されたナポリタンからは、湯気がのぼっている。
この投稿に「タコさんウインナーがチャーミング」「ナポリタンにタコさんウインナーを入れるとは、目からウロコ」「どんどん上達してる」「美味しいに間違いない」「食欲がわくご飯」「手際が良くて料理上手」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】64歳ベテラン俳優「目からウロコ」タコさんウインナー入り手作りナポリタン
◆遠藤憲一、ナポリタンを作る動画を公開
遠藤は、出演しているNHKドラマ10「テミスの不確かな法廷」（毎週火曜よる10時〜）が10日に最終回を迎えることから「ナポリタンで腹ごしらえして、リアタイするよ！」とつづり、ナポリタンを作る工程の動画を投稿。ウインナーはタコの形、ピーマンや玉ねぎを切り、フライパンで炒め、パスタ麺と合わせる、という一連の流れを公開している。動画の最後、「どうぞ！」という言葉とともに差し出されたナポリタンからは、湯気がのぼっている。
◆遠藤憲一の投稿に反響
この投稿に「タコさんウインナーがチャーミング」「ナポリタンにタコさんウインナーを入れるとは、目からウロコ」「どんどん上達してる」「美味しいに間違いない」「食欲がわくご飯」「手際が良くて料理上手」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】