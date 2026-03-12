▼アクロフェイズ（奥村豊師）馬の気持ちや反応を確かめる調整。前走から間隔がそれほど空いていないが、状態は安定しています。

▼アスクエジンバラ（福永師）今朝はサッと。調教は質量ともこなし、思った以上にいい仕上がり。体重は増えていますが、太め感もなく幅が出ている。

▼ガリレア（清水英師）いいんじゃないですか。先週ポリトラックで（5F）64秒台が出ているので十分です。

▼サウンドムーブ（斉藤崇師）ハミを取りながら、しっかり動けていた。使うごとに成長。千八、二千をこなせれば皐月賞も見えてくるので。

▼サノノグレーター（尾形師）今日はサラッと。使ってきているので、あれくらいでいいと思う。前回は1枠1番で厳しい形になった。ここでどれだけやってくれるかですね。

▼ジーネキング（横山和）千八はギリギリかなという感じだけど、エンジン性能は悪くない。今回はチャレンジですね。

▼タイキルッジェーロ（高野師）前走より良くなっている。集中して走れているし、動けるようになっている。体に張りが出てきた。

▼フレイムスター（清水久師）併せ馬で相変わらずいい動き。マイルぐらいが合う馬かもしれないが、前走がよく踏ん張ってくれましたからね。

▼マイネルシンベリン（武市師）馬の後ろに入れて、どれだけ我慢できるかを確認した。3、4コーナーでチグハグになってしまったけど、予定通りの内容でした。

▼マカナアネラ（角田師）サラッと調整したが、力を出せる仕上がり。ハナにこだわらないし、スムーズに運べれば。

▼ミスターライト（鹿戸師）先週から少しずつ上がってきて、今週はいい状態。相手は強いけど、うまく流れに乗れれば見せ場はつくれると思う。

▼ラストスマイル（杉原）気持ちの強さとストライドの大きさが強み。持ち味を生かして、もっと大きな舞台に行けるように頑張りたい。