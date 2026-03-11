＜私はクレーム処理係…？＞やっと終わると思いきや…「子ども会」の次は「自治会」？【第6話まんが】
私（ノグチスミレ）は夫・カズヤ、小3の息子・ケントとともに大規模な団地に引っ越してきました。そこで私はなんと子ども会の「会長」になってしまったのです。定例の仕事だけでなく、クレーム処理などの予想外の対応にも追われ、何をしていても落ち着かない日々……。幸い周りの人々に恵まれて乗り切り、やりがいも感じたけれど大変すぎました。ようやく任期満了が近づいて次期役員が決まった今は、安堵と解放感でいっぱいです。しかし……？
私はフジイさんがいてくれたおかげで、今期の子ども会会長を乗り切れたようなものです。誘われてきっぱり断れませんでした。それに「永年免除」という言葉も魅力的です。一度やれば永遠に役員決めのプレッシャーから逃れられるのです。
子ども会の仕事からやっと解放されると思ったら、今度は自治会役員の話。本音を言えば絶対にやりたくないです。ただフジイさんは恩人だし、信頼できる人と一緒に終わらせておくチャンス……。私の気持ちは揺れていました。
子ども会の活動も終わりに近づき、私はすっかり安心しきっていました。
すると恩人であるフジイさんから「来年度は一緒に自治会の役員をしないか」と誘われてしまったのです。
永年免除の話を聞いて気持ちが揺れた私は、夫に相談してみました。
そして「夫婦で分担させてもらうこと」を条件に承諾することにしたのです。
まさか2年連続で大役を担うことになるとは……。
そしてこの自治会もまた、子ども会とは別の意味でなかなか大変な世界なのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
私はフジイさんがいてくれたおかげで、今期の子ども会会長を乗り切れたようなものです。誘われてきっぱり断れませんでした。それに「永年免除」という言葉も魅力的です。一度やれば永遠に役員決めのプレッシャーから逃れられるのです。
子ども会の仕事からやっと解放されると思ったら、今度は自治会役員の話。本音を言えば絶対にやりたくないです。ただフジイさんは恩人だし、信頼できる人と一緒に終わらせておくチャンス……。私の気持ちは揺れていました。
子ども会の活動も終わりに近づき、私はすっかり安心しきっていました。
すると恩人であるフジイさんから「来年度は一緒に自治会の役員をしないか」と誘われてしまったのです。
永年免除の話を聞いて気持ちが揺れた私は、夫に相談してみました。
そして「夫婦で分担させてもらうこと」を条件に承諾することにしたのです。
まさか2年連続で大役を担うことになるとは……。
そしてこの自治会もまた、子ども会とは別の意味でなかなか大変な世界なのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子