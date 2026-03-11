松阪牛と海の幸を一度に味わう。伊勢パールピアホテルのレストランが新会席を提供
伊勢パールピアホテルは4月1日より、館内のレストラン「和食海(うみ)」の会席料理のコンセプトを全面刷新する。
メインの松阪牛のもも肉ステーキ
これまでの「松阪牛」か「海鮮」かを選ぶスタイル選択制から、伊勢の二大美食を一度に堪能できる新会席「伊勢の國」へと進化させ、旅行者の多様なニーズに応える。
伊勢海老入り三種盛り
新会席は、松阪牛もも肉のステーキを主軸に、鮑の柔らか煮や地魚のお造りなど全10品で構成する。好みに合わせた多彩なオプション設定により、パーソナライズが可能。追加料金でステーキをロースへ変更したり、伊勢海老の鬼殻焼きを追加したりと、好みに合わせたカスタマイズができる。
伊勢海老の鬼殻焼き
料金は1万7,600円(事前予約で1万6,500円)。
