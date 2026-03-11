すき家、すっきりキレのある「アールグレイティーレモネード」を発売
牛丼チェーン店「すき家」は3月10日より、「アールグレイティーレモネード」を販売している。
すき家「アールグレイティーレモネード」
「アールグレイティーレモネード」は、グリーンレモンの果汁と果肉が入ったレモネードベースを紅茶に合わせた、爽やかな風味が春にぴったりのドリンク。すっきりとしたキレのある酸味が特長となっている。
ケニア産のフェアトレード紅茶にベルガモットの香りづけをしたアールグレイティーを使用しており、抽出の仕方を工夫し、渋みを抑えつつ華やかな香りが引き立つように仕上げられている。お好みでグリーンレモンの果肉をつぶしながら飲むと、つぶつぶ食感も一緒に楽しむことができる。価格は290円。
