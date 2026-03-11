映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』ビジュアルブック発売決定ッ 山崎賢人、山田杏奈ら14人のキャストに迫る
野田サトルによる人気漫画の実写映画第2弾『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開にあわせ、スタッフ・キャストのインタビューやスチール写真を収録した公式書籍『映画 ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編 ビジュアルブック』（B5判、112ページ、2420円※税込）が、公開日の3月13日に集英社より発売される。
【画像】『映画 ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編 ビジュアルブック』の中身
本作は、日露戦争終結直後、一攫千金を求め北海道に渡った元兵士・杉元佐一がアイヌの少女・アシリパ（※リ＝小文字）とともに、アイヌの莫大な埋蔵金の在りかが記された“刺青人皮”を探す旅をする、サバイバル・バトル・アクション。
公開される映画『網走監獄襲撃編』では、アイヌ民族から金塊を奪った男とされる「のっぺら坊」が、アシリパの父・ウイルクであるという証言の真偽を確かめるため、杉元はアシリパとともに網走へ向かう。同じく金塊を狙う、大日本帝国陸軍第七師団の鶴見中尉、そして、戊辰戦争で戦死したはずの新撰組「鬼の副長」こと土方歳三も網走へ。さまざまな思惑が交錯する中、すべての謎を知る「のっぺら坊」が収監された、鉄壁の要塞“網走監獄”で三つ巴のバトルがぼっ発する。
本書では主人公・杉元佐一を演じる山崎賢人（※崎＝たつさき）をはじめ、アシリパ役の山田杏奈、さらに、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろしの6人のメインキャストと、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、稲葉友、大谷亮平、中川大志、北村一輝、 池内博之、井浦新ら計14人が演じた、強烈な個性を放つキャラクターにフォーカス。スチール写真とインタビュー・Q&Aを通してその魅力に迫る。
また、本作の見どころとなる2つのバトルシーンにも注目。杉元（山崎）VS二階堂浩平（柳）と、土方歳三（舘）VS網走監獄典獄・犬童四郎助（北村）の対決を、厳選されたスチール写真で振り返る特集ページもある。
さらに、原作へのリスペクトを持って実写化に挑んだ片桐健滋監督や、網走監獄など原作の舞台を忠実に再現した美術監督・磯見俊裕氏へのインタビュー、キャラクター造形にこだわった衣装を手掛けた宮本まさ江氏のコメントも収録。作品の世界観を支える制作の裏側にも迫る。
綴じ込み付録として、原作イラストと映画の公式ビジュアルを使用した両面ビジュアルボードも付属。『ゴールデンカムイ』の魅力を多角的に楽しめるファン必携の一冊となっている。
