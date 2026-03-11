「大相撲春場所・３日目」（１０日、エディオンアリーナ大阪）

横綱初挑戦の藤ノ川が大の里を引き落としで破り、初金星で今場所初日を出した。大の里は自身初の初日からの３連敗。横綱豊昇龍は義ノ富士を首投げで退けて３連勝とした。３場所連続優勝と横綱昇進を狙う大関安青錦は若隆景を押し出し、連敗せずに２勝目を挙げた。大関琴桜は美ノ海をすくい投げで下して３連勝。４１歳の玉鷲が幕内出場回数を１４７０回とし、史上１位の旭天鵬に並んだ。

２１歳の若武者が大仕事だ。身長で１５センチ、体重で６３キロ上回られる大の里をのど輪で攻め、右を差されても下手は許さない。手を伸ばして距離を取り、藤ノ川はタイミング良く左に跳んで引き落とした。

幕内最年少の軽量力士が大歓声を浴びた。「ずっと金星を取りたかった。思い切って当たって自分の相撲を取りました。おやじが金星を取っていないのでうれしい」と、父の甲山親方（元幕内大碇）を挙げ、胸を張った。

新弟子時代の相撲教習所で大の里と胸を合わせた。今場所前は求められる形で二所ノ関部屋に出稽古し、相撲を連続で取り２勝８敗。「吹っ飛ばされないよう気をつけた。（相手の）右が効く感覚は分かっていた」。恩返しの白星でもあった。

甲山親方に幼少時から相撲を教えられた３兄弟の長兄。次兄の碇潟（幕下）、末弟の斎藤夕剛（埼玉栄１年）の憧れでもある。父が「３兄弟が幕内で活躍したら死んでもいい」と話す期待を、気負わず体現している。横綱戦を前に「ドキドキは全くない。ワクワクしかなかった」と心は強い。

小学校３年生の時に母が死去。その後も兵庫に暮らす母方の祖父母からはかわいがられ、明石で釣り、大阪では吉本新喜劇に連れられた。

その影響で今もお笑いファンの藤ノ川。場所前には新宿のルミネｔｈｅよしもとを訪れたが、チケット完売で鑑賞がかなわなかったという。この勢いなら、劇場に招かれる日も近いだろう。